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В Запоріжжі через вибух на заводі загинули четверо осіб

Зараз триває огляд місця події, відзначають у поліції міста
У Запоріжжі внаслідок вибуху на заводі "Запоріжкокс" загинуло четверо людей.
В Запоріжжі через вибух на заводі загинули четверо осіб Фото: hromadske.tv

"На заводі стався вибух ємності з газом без займання. Підрядна організація проводила зварювально-ремонтні роботи цієї ємності, унаслідок чого стався вибух. Загинуло четверо людей: троє - на місці, один - у кареті швидкої допомоги. Зараз триває огляд місця події", - повідомили в прес-службі місцевої поліції, інформує УНН.

Як повідомляє місцеве видання "Вместе", вибух стався близько 15:00 в одному із цехів підприємства. Причиною події став вибух однієї з ємностей з газом. На місці продовжують працювати правоохоронці.

Нагадаємо, 12 березня на окупованій території Луганська спалахнула пожежа. Перед цим жителі чули вибух. За попередньою інформацією, горів склад паливно-мастильних матеріалів, де заправляють армійську техніку.

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16 03 2017 18:02
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