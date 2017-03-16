В Запоріжжі через вибух на заводі загинули четверо осіб

У Запоріжжі внаслідок вибуху на заводі "Запоріжкокс" загинуло четверо людей.

"На заводі стався вибух ємності з газом без займання. Підрядна організація проводила зварювально-ремонтні роботи цієї ємності, унаслідок чого стався вибух. Загинуло четверо людей: троє - на місці, один - у кареті швидкої допомоги. Зараз триває огляд місця події", - повідомили в прес-службі місцевої поліції, інформує УНН.

Як повідомляє місцеве видання "Вместе", вибух стався близько 15:00 в одному із цехів підприємства. Причиною події став вибух однієї з ємностей з газом. На місці продовжують працювати правоохоронці.

Нагадаємо, 12 березня на окупованій території Луганська спалахнула пожежа. Перед цим жителі чули вибух. За попередньою інформацією, горів склад паливно-мастильних матеріалів, де заправляють армійську техніку.