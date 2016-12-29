В зоні АТО вже отримали першу партію допомоги від Папи Римського

Мешканці прифронтового Донбасу отримали першу партію допомоги від Папи Римського.

Гуманітарна допомога містить паливні брикети, дитяче харчування, їжу ліки та пічі-буржуйки. Про це повідомляє ВВС.

Папська Рада Cor Unum обрала 60 організацій, через які надаватиметься допомога. Це римо-католицькі та греко-католицькі парафії, волонтери, протестантські церкви та світські громадські організації, з якими підписують відповідні угоди.

Наразі перші кілька проектів вже отримали фінансування. Так, у Красногорівку завезли продукти, воду, електроплитки, буржуйки, паливні брикети, у деяких будинках встановили твердопаливні котли. У Мар'їнці засклили будинки. Для переселенців, пенсіонерів, інвалідів, які проживають у селищах Виноградному, Сопіному, Приморському, Сартані, Талаківці, закупили одяг, взуття та ліки. КПП у Станиці Луганській обладнали пунктом обігріву.

Нагадаємо, у листопаді Папа Римський Франциск зібрав для постраждалих у результаті війни українців понад 10 мільйонів євро.

У червні Папа Франциск створив спеціальний Комітет із розподілу пожертв для жителів України, постраждалих внаслідок військових дій на сході країни.