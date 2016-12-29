Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В зоні АТО вже отримали першу партію допомоги від Папи Римського

Гуманітарна допомога містить паливні брикети, дитяче харчування, їжу ліки та пічі-буржуйки
Мешканці прифронтового Донбасу отримали першу партію допомоги від Папи Римського.
В зоні АТО вже отримали першу партію допомоги від Папи Римського Фото: uk.radiovaticana.va

Гуманітарна допомога містить паливні брикети, дитяче харчування, їжу ліки та пічі-буржуйки. Про це повідомляє ВВС.

Папська Рада Cor Unum обрала 60 організацій, через які надаватиметься допомога. Це римо-католицькі та греко-католицькі парафії, волонтери, протестантські церкви та світські громадські організації, з якими підписують відповідні угоди.

Наразі перші кілька проектів вже отримали фінансування. Так, у Красногорівку завезли продукти, воду, електроплитки, буржуйки, паливні брикети, у деяких будинках встановили твердопаливні котли. У Мар'їнці засклили будинки. Для переселенців, пенсіонерів, інвалідів, які проживають у селищах Виноградному, Сопіному, Приморському, Сартані, Талаківці, закупили одяг, взуття та ліки. КПП у Станиці Луганській обладнали пунктом обігріву.

Нагадаємо, у листопаді Папа Римський Франциск зібрав для постраждалих у результаті війни українців понад 10 мільйонів євро.

У червні Папа Франциск створив спеціальний Комітет із розподілу пожертв для жителів України, постраждалих внаслідок військових дій на сході країни.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 12 2016 16:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.