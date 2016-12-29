В зоні АТО вже отримали першу партію допомоги від Папи Римського
Гуманітарна допомога містить паливні брикети, дитяче харчування, їжу ліки та пічі-буржуйки. Про це повідомляє ВВС.
Папська Рада Cor Unum обрала 60 організацій, через які надаватиметься допомога. Це римо-католицькі та греко-католицькі парафії, волонтери, протестантські церкви та світські громадські організації, з якими підписують відповідні угоди.
Наразі перші кілька проектів вже отримали фінансування. Так, у Красногорівку завезли продукти, воду, електроплитки, буржуйки, паливні брикети, у деяких будинках встановили твердопаливні котли. У Мар'їнці засклили будинки. Для переселенців, пенсіонерів, інвалідів, які проживають у селищах Виноградному, Сопіному, Приморському, Сартані, Талаківці, закупили одяг, взуття та ліки. КПП у Станиці Луганській обладнали пунктом обігріву.
Нагадаємо, у листопаді Папа Римський Франциск зібрав для постраждалих у результаті війни українців понад 10 мільйонів євро.
У червні Папа Франциск створив спеціальний Комітет із розподілу пожертв для жителів України, постраждалих внаслідок військових дій на сході країни.
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