В зоні АТО за минулу добу поранені дев'ять військовослужбовців: ще один зник безвісти
"За минулу добу внаслідок бойових дій у складі Збройних сил України загиблих немає, однак 9 військовослужбовців були поранені або травмовані. Крім того, один військовослужбовець зник без вісті", - заявив спікер Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник під час брифінгу.
Загалом, за словами Мотузяника, на Луганському напрямку зафіксовано 14 обстрілів.
При цьому на Донецькому та на Маріупольському напрямку, за його словами, спокійних місць не було.
На Донецькому напрямку відбувся 41 обстріл, 2 з яких із застосуванням важкого озброєння, а також 2 бойових зіткнення.
На Маріупольському напрямку зафіксовано 50 обстрілів.
Нагадаємо, що за минулу добу в зоні проведення АТО проросійські бойовики 105 разів відкривали вогонь по українським силам. Українські військові відбили атаку бойовиків у районі Авдіївки.
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