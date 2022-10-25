CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДержавна служба з надзвичайних ситуацій закликає громадян установити мобільний застосунок "Розмінування України", який попереджає про загрозу при наближенні до небезпечних ділянок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ваша безпека – у вашому смартфоні: ДСНС радить установити застосунок "Розмінування України"
Мобільний застосунок “Розмінування України”, розроблений ДСНС спільно з партнерами, має зайняти місце у смартфоні кожного українця. Адже він справді може врятувати вам життя
Фото: Google
Про це ДСНС повідомляє у Телеграмі.
"Мобільний застосунок "Розмінування України", розроблений ДСНС спільно з партнерами, має зайняти місце у смартфоні кожного українця. Адже він справді може врятувати вам життя", – ідеться в повідомленні.
Зазначається, що за допомогою додатка можна відстежувати місця виявлення вибухонебезпечних предметів (ВНП). Інтерактивна мапа показує можливі та вже підтверджені небезпечні зони, до яких не слід підходити, а при наближенні до таких ділянок застосунок одразу попередить про загрозу.
Також у додатку можна оперативно сповістити співробітників ДСНС про виявлення вибухових чи підозрілих предметів і викликати саперів для перевірки та знешкодження небезпечних знахідок.
Застосунок "Розмінування України" має розгорнутий каталог найбільш розповсюджених ВНП. У додатку є інструкція, яка пояснює, що потрібно робити при їх виявленні.
Завантажити додаток можуть користувачі як Android, так і Apple.
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25 10 2022 09:02 МЕДІА
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