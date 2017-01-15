Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Ватажок "ДНР" Захарченко наказав глушити "Українське радіо" на окупованій території

Захарченко заявив, що не бачить загрози в українському мовленні, але все одно погрожує глушити його
Ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко наказав глушити сигнал "Українського радіо" на тимчасово окупованій території.
Ватажок "ДНР" Захарченко наказав глушити "Українське радіо" на окупованій території Фото: EPA/UPG

Водночас він стверджує, що не бачить загрози в українському мовленні, - повідомляють "Новости Донбасса".

"Особливої проблеми в цьому не бачу. Але все одно дав наказ, щоб підготували технічне рішення, яке дозволяє саме це радіо на цій частоті глушити", - сказав Захарченко.

Він додав, що на території окупованого Донбасу "можна зловити будь-яку хвилю, зокрема і українською мовою".

"Так, я знаю про цю проблему. У Часовому Яру розташована ця станція, яка буде вести мовлення на нашу територію. На сьогодні, якщо ви ввімкнете приймач, ми можемо зловити будь-яку, зокрема українською мовою. За великим рахунком ми вже два роки живемо з мовленням українського радіо. Я навіть не знаю, чи є на нашій території люди, які його слухають. Якщо навіть хтось і слухає, я думаю, робить це для того, щоб не забути мову супротивника", - заявив Захарченко.

Нагадаємо, Національна рада видала дозвіл на мовлення на території проведення АТО Національній телекомпанії України, що розповсюджуватиме передачі першої програми "Українського радіо".

Раніше Національна рада з питань телебачення і радіомовлення обрала чотири радіокомпанії, які мовитимуть на територію анексованого Криму з телевежі в Чонгарі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 01 2017 11:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat