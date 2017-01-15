Ватажок "ДНР" Захарченко наказав глушити "Українське радіо" на окупованій території

Захарченко заявив, що не бачить загрози в українському мовленні, але все одно погрожує глушити його

Ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко наказав глушити сигнал "Українського радіо" на тимчасово окупованій території.

Водночас він стверджує, що не бачить загрози в українському мовленні, - повідомляють "Новости Донбасса".

"Особливої проблеми в цьому не бачу. Але все одно дав наказ, щоб підготували технічне рішення, яке дозволяє саме це радіо на цій частоті глушити", - сказав Захарченко.

Він додав, що на території окупованого Донбасу "можна зловити будь-яку хвилю, зокрема і українською мовою".

"Так, я знаю про цю проблему. У Часовому Яру розташована ця станція, яка буде вести мовлення на нашу територію. На сьогодні, якщо ви ввімкнете приймач, ми можемо зловити будь-яку, зокрема українською мовою. За великим рахунком ми вже два роки живемо з мовленням українського радіо. Я навіть не знаю, чи є на нашій території люди, які його слухають. Якщо навіть хтось і слухає, я думаю, робить це для того, щоб не забути мову супротивника", - заявив Захарченко.

Нагадаємо, Національна рада видала дозвіл на мовлення на території проведення АТО Національній телекомпанії України, що розповсюджуватиме передачі першої програми "Українського радіо".

Раніше Національна рада з питань телебачення і радіомовлення обрала чотири радіокомпанії, які мовитимуть на територію анексованого Криму з телевежі в Чонгарі.