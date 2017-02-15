НОВИНИДля потреб жителів Авдіївки з фонду акції "Папа для України" буде виділено 200 тис. євро.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ватикан передасть 200 тис євро на допомогу жителям Авдіївки
Минулоріч Ватикан по всій Європі зібрав 16 млн євро допомоги потерпілим від агресії РФ на Донбасі
Павло Жебрівський. Фото: news.online.ua
"Папський нунцій повідомив, що для потреб жителів Авдіївки з фонду акції "Папа для України" буде виділено 200 тис. євро. Як ви пам'ятаєте, в минулому році Папа Франциск оголосив акцію, метою якої було зібрати кошти для допомоги жителям України, які постраждали від російської агресії або стали внутрішніми переселенцями. По всій Європі було зібрано тоді 16 млн євро. Папа Франциск особисто дав 5 млн євро для підтримки українців", - повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.
Нагадаємо, що Жебрівський повідомив, що 23 мешанці Авдіївки, які залишили місто через обстріли, повернуться до нього в неділю. Серед них дев'ять дітей.
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15 02 2017 21:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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