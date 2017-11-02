Перші евакуйовані мешканці повернуться до Авдіївки в неділю, - Жебрівський

23 мешанці Авдіївки, які минулого тижня залишили місто, повернуться до нього в неділю, 12 лютого. Серед них дев'ять дітей.

Про це 11 лютого повідомив глава Донецької Обласної ВЦА Павло Жебрівський.

За його словами, станом на 11 лютого ремонтні бригади відновили в Авдіївці 149 будинків.

"Деякі мешканці приватного сектору відновлюють свої помешкання самі, ми надаємо їм будівельні матеріали. В Авдіївці ми ремонтуємо не тільки те, що російські наймити зруйнували за минулий тиждень, але й усі ті понад 800 об’єктів, що були зруйновані у місті від початку російської агресії", – зазначив Жебрівський.

Керівник ВЦА Авдіївки Павло Малихін в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив, що у неділю планують повернутися додому 30 мешканців міста, які подали відповідні заявки.

"Так, люди вже хочуть повертатися, там уже більш як 30 людей подали заявку, ми їх будемо повертати завтра", – сказав Малихін.

За словами Малихіна, ситуація у місті контрольована, там тихо, проте підрозділи українських військових сил в Авдіївській промзоні продовжують обстрілювати.

Нагададаємо, 10 лютого міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс прибув до міста Авдіївка, яке минулого тижня обстрілювали проросійські бойовики, щоб побачити наслідки російської агресії.

Раніше ОБСЄ звітували, що у районі Авдіївки тривають бойові дії попри заклик тристоронньої контактної групи від 1 лютого припинити вогонь до 5 лютого.

Зазначимо, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік зажадав негайного відведення важких озброєнь з житлових районів у зоні бойових дій на Донбасі.