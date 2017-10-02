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В Авдіївку прибув глава МЗС Литви, щоб побачити наслідки російської агресії, - ФОТО

Лінас Лінкявічюс приїхав в Авдіївку, щоб побачити наслідки обстрілів
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс прибув до міста Авдіївка Донецької області, яке минулого тижня обстрілювали проросійські бойовики.
В Авдіївку прибув глава МЗС Литви, щоб побачити наслідки російської агресії, - ФОТО Фото:twitter.com/MFA_Ukraine

"Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс... перебуває з візитом в Авдіївці, щоб на місці побачити наслідки російської агресії", - йдеться у повідомленні МЗС у Twitter.

Фото:/twitter.com/MFA_Ukraine

Нагадаємо, в зоні АТО за останній тиждень загинули 8 мирних жителів, 30 осіб травмовано.

Раніше ОБСЄ звітували, що у районі Авдіївки тривають бойові дії попри заклик тристоронньої контактної групи від 1 лютого припинити вогонь до 5 лютого.

Зазначимо, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік зажадав негайного відведення важких озброєнь з житлових районів у зоні бойових дій на Донбасі.

 

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10 02 2017 12:35
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