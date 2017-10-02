ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс прибув до міста Авдіївка Донецької області, яке минулого тижня обстрілювали проросійські бойовики.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Авдіївку прибув глава МЗС Литви, щоб побачити наслідки російської агресії, - ФОТО
Лінас Лінкявічюс приїхав в Авдіївку, щоб побачити наслідки обстрілів
Фото:twitter.com/MFA_Ukraine
"Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс... перебуває з візитом в Авдіївці, щоб на місці побачити наслідки російської агресії", - йдеться у повідомленні МЗС у Twitter.
Фото:/twitter.com/MFA_Ukraine
Нагадаємо, в зоні АТО за останній тиждень загинули 8 мирних жителів, 30 осіб травмовано.
Раніше ОБСЄ звітували, що у районі Авдіївки тривають бойові дії попри заклик тристоронньої контактної групи від 1 лютого припинити вогонь до 5 лютого.
Зазначимо, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік зажадав негайного відведення важких озброєнь з житлових районів у зоні бойових дій на Донбасі.
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10 02 2017 12:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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