Вбивство Шеремета: Луценко каже, що слідство допустило "конкретної помилки"
Під час щорічного звіту про роботу органів прокуратури у Верховній Раді у середу, 24 травня, Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета слідство припустилося помилки.
"Конкретна помилка в тому, що, вилучивши 201 камеру відеоспостереження, ще одну, як виявилося, найважливішу, камеру, слідство не вилучило, і це весь цей час не давало дуже важливої інформації слідству", - сказав Юрій Луценко під час виступу.
"Завдяки журналістам ці відеозйомки стали відомі, шкода, що на весь світ, а не тільки для слідства, але, тим не менш, ці плівки є дуже важливими для слідства", - цитує слова генпрокурора "Інтерфакс-Україна".
Луценко додав, що керівництво Національної поліції також визнало цю помилку і "зараз намагається надолужити втрачений час".
Нагадаємо, 10 травня журналісти презентували фільм-розслідування про вбивство журналіста Павла Шеремета. Зокрема, у фільмі йдеться про те, що співробітник СБУ був біля дому Шеремета в ніч перед вбивством.
Автори журналістського розслідування про загибель журналіста Павла Шеремета під час зустрічі з керівником Національної поліції Сергієм Князєвим попередньо домовились про співпрацю і можливий обмін інформацією щодо цієї справи.
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