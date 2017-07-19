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Вчені назвали найбільш довгоживучу істоту на Землі

Глибоководні сидячі черв'яки можуть прожити до 300 років
Вчені заявили про те, що найбільш довгоживучими істотами на Землі є глибоководні сидячі черв'яки з дна Карибського моря, окремі представники яких можуть прожити до 300 років.
Вчені назвали найбільш довгоживучу істоту на Землі Фото: springer.com

Висновки дослідників опубліковані в журналі Science of Nature.

У ході дослідження вчені вивчали флору і фауну дна глибоководних ділянок Карибського моря. Їхню увагу привернули колонії сидячих черв'яків виду Escarpia laminata — достатньо великих безхребетних, що прикріплюються до дна моря і живуть на одному місці все життя. Ці черв'яки живуть близько гідротермальних джерел і "чорних курців" на дні моря і харчуються планктоном і залишками інших організмів, які виловлюють із води.

Незвично велика довжина трубок цих черв'яків, що досягала в деяких випадках 50-60 сантиметрів, змусила вчених перевірити, як швидко зростає "броня" цих безхребетних. Спостерігаючи за хробаками протягом року, біологи з подивом виявили, що трубки Escarpia laminata ростуть дуже повільно, близько півміліметра на рік, а вік найдовших особин перевищує 300 років.

Секретом їхнього довголіття є почасти те, що ці черв'яки майже не вмирають — рівень смертності в їхніх колоніях не перевищує 0,6% навіть для найбільш літніх особин, що приблизно у 15 разів нижче значень, передбачених теорією. Чому так відбувається, вчені поки не знають, проте припускають, що це пов'язано з низькою температурою вод, в яких живуть Escarpia laminata та інші глибоководні черв'яки.

Нагадаємо, що австралійські вчені зловили глибоководну рідкісну рибу, яка не попадалася дослідникам з 1873 року, а також досі невідомих науці істот.

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19 07 2017 17:01
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