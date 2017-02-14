Великобританія виділяє понад $800 млн для протидії Путіну, - ЗМІ
Міністр закордонних справ зарезервував 700 млн фунтів (понад 876 млн доларів) з 12-мільярдного бюджету допомоги для створення нового Фонду розширення прав та можливостей (Empowerment Fund), який буде використовуватися в якості "м'якої зброї" проти президента Росії Володимира Путіна, - повідомляє The Telegraph.
Британська газета The Sun з'ясувала, що ці гроші будуть витрачені на проекти з підвищення інтересів Великої Британії за кордоном, допомагаючи союзникам, таким як країни Балтії, протидіяти наслідкам російського впливу та впливу ІДІЛ.
За інформацією Daily Mail, гроші підуть на зміцнення таких країн, як Україна та інші колишні країни Радянського Союзу, на тлі побоювань того, що Росія набуде контролю над ними.
Повідомляється, що гроші не будуть витрачатися на зброю, лише на боротьбу з екстремізмом, особливо кібервійною.
Зазначається, у британському МЗС не прокоментували оприлюднену інформацію.
Проте, за словами прес-секретаря МЗС, якого цитує Daily Mail, "Фонд розширення прав та можливостей знаходиться в початковій стадії розвитку".
"Деталі щодо Фонду будуть оголошені в парламенті в установленому порядку", - заявили в МЗС.
Раніше повідомлялося, що Велика Британія витратить 1,9 млрд фунтів (2,1 млрд євро) на посилення кібербезпеки у найближчі 5 років.
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