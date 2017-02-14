Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Великобританія виділяє понад $800 млн для протидії Путіну, - ЗМІ

Гроші підуть на зміцнення таких країн, як Україна та інші колишні країни Радянського Союзу, на тлі побоювань того, що Росія набуде контролю над ними
Британські ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що в рамках плану, запропонованого главою МЗС Борисом Джонсоном, бюджетні кошти, які виділяються для допомоги іноземним державам, будуть витрачатися на зміцнення союзників Великої Британії за кордоном, зокрема країн Балтії та України, для протидії Росії.
Великобританія виділяє понад $800 млн для протидії Путіну, - ЗМІ Фото: ria.ru

Міністр закордонних справ зарезервував 700 млн фунтів (понад 876 млн доларів) з 12-мільярдного бюджету допомоги для створення нового Фонду розширення прав та можливостей (Empowerment Fund), який буде використовуватися в якості "м'якої зброї" проти президента Росії Володимира Путіна, - повідомляє The Telegraph.

Британська газета The Sun з'ясувала, що ці гроші будуть витрачені на проекти з підвищення інтересів Великої Британії за кордоном, допомагаючи союзникам, таким як країни Балтії, протидіяти наслідкам російського впливу та впливу ІДІЛ.

За інформацією Daily Mail, гроші підуть на зміцнення таких країн, як Україна та інші колишні країни Радянського Союзу, на тлі побоювань того, що Росія набуде контролю над ними.

Повідомляється, що гроші не будуть витрачатися на зброю, лише на боротьбу з екстремізмом, особливо кібервійною.

Зазначається, у британському МЗС не прокоментували оприлюднену інформацію.

Проте, за словами прес-секретаря МЗС, якого цитує Daily Mail, "Фонд розширення прав та можливостей знаходиться в початковій стадії розвитку".

"Деталі щодо Фонду будуть оголошені в парламенті в установленому порядку", - заявили в МЗС.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія витратить 1,9 млрд фунтів (2,1 млрд євро) на посилення кібербезпеки у найближчі 5 років.

Нагадаємо, у Британії зафіксували зростання кібератак із боку російських хакерів, у тому числі на урядові установи.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 02 2017 15:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Блокада ОРДЛО: Коломойський та Садовий проти Порошенка та Ахметова

Блокада ОРДЛО: Коломойський та Садовий проти Порошенка та Ахметова

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat