Великобританія виділяє понад $800 млн для протидії Путіну, - ЗМІ

Гроші підуть на зміцнення таких країн, як Україна та інші колишні країни Радянського Союзу, на тлі побоювань того, що Росія набуде контролю над ними

Британські ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що в рамках плану, запропонованого главою МЗС Борисом Джонсоном, бюджетні кошти, які виділяються для допомоги іноземним державам, будуть витрачатися на зміцнення союзників Великої Британії за кордоном, зокрема країн Балтії та України, для протидії Росії.

Міністр закордонних справ зарезервував 700 млн фунтів (понад 876 млн доларів) з 12-мільярдного бюджету допомоги для створення нового Фонду розширення прав та можливостей (Empowerment Fund), який буде використовуватися в якості "м'якої зброї" проти президента Росії Володимира Путіна, - повідомляє The Telegraph.

Британська газета The Sun з'ясувала, що ці гроші будуть витрачені на проекти з підвищення інтересів Великої Британії за кордоном, допомагаючи союзникам, таким як країни Балтії, протидіяти наслідкам російського впливу та впливу ІДІЛ.

За інформацією Daily Mail, гроші підуть на зміцнення таких країн, як Україна та інші колишні країни Радянського Союзу, на тлі побоювань того, що Росія набуде контролю над ними.

Повідомляється, що гроші не будуть витрачатися на зброю, лише на боротьбу з екстремізмом, особливо кібервійною.

Зазначається, у британському МЗС не прокоментували оприлюднену інформацію.

Проте, за словами прес-секретаря МЗС, якого цитує Daily Mail, "Фонд розширення прав та можливостей знаходиться в початковій стадії розвитку".

"Деталі щодо Фонду будуть оголошені в парламенті в установленому порядку", - заявили в МЗС.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія витратить 1,9 млрд фунтів (2,1 млрд євро) на посилення кібербезпеки у найближчі 5 років.