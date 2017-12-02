Британія звинуватила Росію в нарощуванні кібератак

У Британії зафіксували зростання кібератак із боку російських хакерів, у тому числі на урядові установи.

Російська агресія в кіберпросторі істотно посилилася, зокрема відзначається зростання кількості кібератак на "незахищені цілі", такі як місцеві ради, благодійні установи та університети, де хакери намагаються добути персональні дані або наукові розробки. Про це з посиланням на главу Центру національної кібербезпеки (NCSC) Великобританії Кіарана Мартіна повідомляє The Sunday Times.

Також зломщики намагаються викрасти з баз даних урядових відомств секретну інформацію, що стосується зовнішньої політики й оборони, додав Мартін. За його даними, в Британії щомісяця фіксується близько 60 серйозних кібератак, частину з них здійснюють хакери, яких спонсорує російський уряд.

До того ж, занепокоєння Британії викликає активне поширення "фейкових новин", яке, як припускають у Лондоні, є частиною кампанії Кремля з дезінформації.

Очікується, що 14 лютого королева Великобританії Єлизавета ІІ відкриє новий кіберцентр NCSC.

Зазначимо, Європейський Союз виділяє додатково 800 тис євро оперативній робочій групі зі стратегічних комунікацій "East StratCom Task Force" для протидії спробам Росії вплинути шляхом дезінформації та пропаганди на вибори у Європі.

Нагадаємо, 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.