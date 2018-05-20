Венесуела обирає президента: опозиція бойкотує дільниці

Громадяни Венесуели, яка переживає одну з найскрутніших криз у своїй історії, у неділю, 20 травня, мають змогу проголосувати на виборах президента.

Опозиція бойкотує дільниці на дострокових президентських виборах у Венесуелі, повідомляє AFP.

#BREAKING Polls open in Venezuela election boycotted by opposition — AFP news agency (@AFP) 20 травня 2018 р.

Виборчі дільниці відкрилися о 6:00 ранку за місцевим часом (о 13:00 за Києвом), повідомляє DW.

Водночас оскільки багато провідних опонентів чинного президента-соціаліста Ніколаса Мадуро перебувають у в'язниці, змушені були втекти за кордон або ж просто були позбавлені можливості кандидувати на виборах, опозиція закликає бойкотувати голосування.

Наголошується, що перемога Мадуро здається гарантованою.

США, ЄС та декілька країн Латинської Америки заявили, що не визнають виборів у Венесуелі. Чилійський президент Себастьян Піньєра звинуватив Мадуро у непомірній жадобі до влади коштом власного народу. Також 54 представники чилійської опозиції та колишні посадовці країни підписали спільну заяву щодо невизнання виборів у Венесуелі.

Тим часом Міжнародний валютний фонд очікує, що інфляція у Венесуелі в поточному році становитиме 13 тисяч відсотків, а економіка скоротиться на 15 відсотків. Через неефективне управління соціалістичного уряду, а також внаслідок зниження цін на нафту у попередні роки у Венесуелі триває економічна криза. Мільйони громадян Венесуели покинули свою країну. У магазинах бракує продовольства і медикаментів.

Торік Венесуелу охопили масштабні протести проти політики уряду, які тривали кілька місяців. Тоді під час сутичок з силовиками загинули понад сто демонстрантів.