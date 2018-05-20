Венесуела обирає президента: опозиція бойкотує дільниці
Опозиція бойкотує дільниці на дострокових президентських виборах у Венесуелі, повідомляє AFP.
#BREAKING Polls open in Venezuela election boycotted by opposition— AFP news agency (@AFP) 20 травня 2018 р.
Виборчі дільниці відкрилися о 6:00 ранку за місцевим часом (о 13:00 за Києвом), повідомляє DW.
США, ЄС та декілька країн Латинської Америки заявили, що не визнають виборів у Венесуелі. Чилійський президент Себастьян Піньєра звинуватив Мадуро у непомірній жадобі до влади коштом власного народу. Також 54 представники чилійської опозиції та колишні посадовці країни підписали спільну заяву щодо невизнання виборів у Венесуелі.
Тим часом Міжнародний валютний фонд очікує, що інфляція у Венесуелі в поточному році становитиме 13 тисяч відсотків, а економіка скоротиться на 15 відсотків. Через неефективне управління соціалістичного уряду, а також внаслідок зниження цін на нафту у попередні роки у Венесуелі триває економічна криза. Мільйони громадян Венесуели покинули свою країну. У магазинах бракує продовольства і медикаментів.
Торік Венесуелу охопили масштабні протести проти політики уряду, які тривали кілька місяців. Тоді під час сутичок з силовиками загинули понад сто демонстрантів.
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