Закон про реінтеграцію Донбасу: Депутати відхилили 344 правки, голосування перенесли

За підсумками розгляду у другому читанні "закону про реінтеграцію Донбасу" у вівторок, 16 січня, депутати Верховної Ради перенесли голосування на 18 січня.

Спікер парламенту Андрій Парубій закрив вечірнє пленарне засідання Верховної Ради. Онлайн-трансляцію засідання вів телеканал "112 Україна".

Раніше нардеп Борислав Береза повідомив, що голосування перенесуть.

"Голосування за "Реінтеграцію Донбасу" буде в четвер. Нардепи отримали sms і розходяться", - написав він у Facebook.

Президент Петро Порошенко 4 жовтня 2017 року вніс до Верховної Ради законопроект №7163 "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях". Парламент 6 жовтня 2017 року проголосував за нього в першому читанні. Згідно з текстом законопроекту, тимчасова окупація частини території України стала одним із наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України.

Проектом передбачено, що межі тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях визначаються за поданням Генерального штабу Збройних сил України. Крім того пропонується законодавчо встановити, що тимчасова окупація Росією територій на Донбасі є нелегітимною, не створює для РФ жодних територіальних прав.

До другого читання в законопроект включили також дату початку окупації української території – 20 лютого 2014 року, а по всьому тексту законопроекту додано положення з приводу окупації Криму.