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Верховна Рада збільшила бюджет-2017 на 40 млрд гривень

Депутати проголосували законопроект №6600 з поправками до головного фінансового документа країни
Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроект №6600 про внесення змін у державний бюджет на 2017 року. За нього проголосували 226 народних депутатів.
Верховна Рада збільшила бюджет-2017 на 40 млрд гривень Фото: dsnews.ua

Запропонований проект збільшує дохідну частину на 39,7 млрд грн - до 770,967 млрд грн, видаткову - на 40,7 млрд грн, до 841,103 млрд грн, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

При цьому доходи загального фонду держбюджету - з 673,7 млрд гривень до 701,7 млрд гривень, а спецфонду - з 57,3 млрд до 69,2 млрд гривень.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, спецфонд переважно буде наповнений за рахунок зарахування 10,98 млрд грн від спецконфіскації. Зазначені кошти, в тому числі, будуть спрямовані: понад 4 млрд грн - на підвищення обороноздатності та державної безпеки, 4 млрд грн - на розвиток системи охорони здоров'я в сільській місцевості, 1 млрд грн - на розвиток і підтримку мережі автодоріг загального користування.

Граничний розмір дефіциту держбюджету зберігається на рівні 77,647 млрд гривень.

Граничний розмір держборгу буде збільшено з 1 716,7 трлн гривень до 1 823,7 трлн гривень у зв'язку з докапіталізацію ПриватБанку.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив бюджетну резолюцію на 2018-2020 роки.

 
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