Верхвна Рада не змогла обрати новий склад Рахункової палати
"Відповідно до абзацу 3.5 статті 208 регламенту ВР прошу комітет з питань бюджету оголосити повторний конкурс на зайняття посад членів Рахункової палати", - резюмував спікер ВРУ Андрій Парубій.
Під час рейтингового голосування найбільшу кількість голосів одержали такі кандидати, однак цю дев'ятку не підтримали під час фінального голосування:
ПАЦКАН Валерій Васильович - 291 голос,
ЛУК’ЯНЧУК Руслан Валерійович - 261 голос,
ГЕРУЛА Тарас Іванович - 227 голосів,
НЕВІДОМИЙ Василь Іванович - 225 голосів,
ДРОЗДОВСЬКИЙ Любомир Петрович - 224 голоси,
БОГУН Віктор Павлович - 211 голосів,
СИДОРОВИЧ Ярослав Мар’янович - 207 голосів,
МАЙСНЕР Андрій Васильович - 202 голоси,
ОГОНЬ Цезар Григорович - 197 голосів.
Інші кандидати отримали меншу підтримку парламенту.
Зазначимо, голова підкомітету Комітету з питань бюджету Іван Крулько уточнив, що комітет пропонував 29 кандидатів із 67, які подали документи. Однак нардеп Олександра Кужель відкликала свою кандидатуру, тому сьогодні Рада голосувала тільки за 28 кандидатів.
Нагадаємо, антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо голови Рахункової палати Романа Магути та одного із членів палати.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану