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Верхвна Рада не змогла обрати новий склад Рахункової палати

Буде оголошено новий конкурс
Депутати Верховної Ради провалили голосування за новий склад Рахункової палати. Дев'ять можливих кандидатів набрали 211 голосів, однак до розгляду питання потім не змогли повернутися.
Верхвна Рада не змогла обрати новий склад Рахункової палати Андрій Парубій. Фото: zn.ua / Артюшенко

"Відповідно до абзацу 3.5 статті 208 регламенту ВР прошу комітет з питань бюджету оголосити повторний конкурс на зайняття посад членів Рахункової палати", - резюмував спікер ВРУ Андрій Парубій.

Під час рейтингового голосування найбільшу кількість голосів одержали такі кандидати, однак цю дев'ятку не підтримали під час фінального голосування:

ПАЦКАН Валерій Васильович - 291 голос,

ЛУК’ЯНЧУК Руслан Валерійович - 261 голос,

ГЕРУЛА Тарас Іванович - 227 голосів,

НЕВІДОМИЙ Василь Іванович - 225 голосів,

ДРОЗДОВСЬКИЙ Любомир Петрович - 224 голоси,

БОГУН Віктор Павлович - 211 голосів,

СИДОРОВИЧ Ярослав Мар’янович - 207 голосів,

МАЙСНЕР Андрій Васильович - 202 голоси,

ОГОНЬ Цезар Григорович - 197 голосів.

Інші кандидати отримали меншу підтримку парламенту.

Зазначимо, голова підкомітету Комітету з питань бюджету Іван Крулько уточнив, що комітет пропонував 29 кандидатів із 67, які подали документи. Однак нардеп Олександра Кужель відкликала свою кандидатуру, тому сьогодні Рада голосувала тільки за 28 кандидатів.

Нагадаємо, антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо голови Рахункової палати Романа Магути та одного із членів палати.

 
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