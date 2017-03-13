До суду передали обвинувальний акт щодо голови Рахункової палати
Прокурори вручили підозрюваним та їх захисникам обвинувальний акт, який цього ж дня було скеровано до Шевченківського районного суду для розгляду по суті. Про це інформує прес-служба САП у Facebook.
Крім того, прокурорами САП в інтересах держави в особі Рахункової палати у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов про стягнення із обвинувачених в солідарному порядку майнову шкоду завдану кримінальним правопорушенням у розмірі понад 1,3 млн. грн., що становить вартість квартири, яка вибула із державної власності у зв'язку із протиправними діями службовців Рахункової палати.
Нагадаємо, детективи НАБУ завершили досудове розслідування стосовно голови та члена Рахункової палати України.
Генеральна прокуратура розслідує кримінальне провадження проти голови Рахункової палати Романа Магути. Його підозрюють у зловживанні своїм становищем (ч.2 ст.364 Кримінального кодексу) для приватизації службового житла - двокімнатної квартири на Полтавській вулиці в Києві - одним із членів палати. Вартість такої квартири - більш ніж 1,39 млн грн.
У листопаді суд відправив Магуту під домашній арешт до 16 січня 2017 року.
В грудні Солом'янський районний суд Києва усунув з посади Романа Магуту.
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