СПОРТ НОВИНИУкраїнський спортивний гімнаст Олег Верняєв четвертий раз поспіль став переможцем турніру пам’яті Артура Гандера у швейцарському Моржі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Верняєв виборов перемогу на гімнастичному турнірі в Швейцарії
Він став кращим у вправах на брусах
Олег Верняєв. Фото: noc-ukr.org
У багатоборстві Верняєв набрав 58.050 очок. Він став кращим у вправах на брусах. Про це повідомляє XSport.
Ще один український гімнаст Ігор Радівілов на цих змаганнях посів сьоме місце за результатами заліку з 4 снарядів.
Серед жінок двічі переможницею стала українка Діана Варінська. Вона посіла третє місце у багатоборстві (залік по 3 снарядах) та стала другою у вільних справах. Перемогу ж одержала спортсменка з Японії Хітомі Хатакеда.
Нагадаємо, минулого місяця Олег Верняєв потрапив до трійки кращих спортсменів на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики у вправах на паралельних брусах.
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02 11 2017 17:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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