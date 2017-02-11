Верняєв виборов перемогу на гімнастичному турнірі в Швейцарії

Він став кращим у вправах на брусах

Український спортивний гімнаст Олег Верняєв четвертий раз поспіль став переможцем турніру пам’яті Артура Гандера у швейцарському Моржі.

У багатоборстві Верняєв набрав 58.050 очок. Він став кращим у вправах на брусах. Про це повідомляє XSport.

Ще один український гімнаст Ігор Радівілов на цих змаганнях посів сьоме місце за результатами заліку з 4 снарядів.

Серед жінок двічі переможницею стала українка Діана Варінська. Вона посіла третє місце у багатоборстві (залік по 3 снарядах) та стала другою у вільних справах. Перемогу ж одержала спортсменка з Японії Хітомі Хатакеда.

Нагадаємо, минулого місяця Олег Верняєв потрапив до трійки кращих спортсменів на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики у вправах на паралельних брусах.