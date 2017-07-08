CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОдна людина загинула та ще п’ятеро отримали поранення внаслідок складних погодних умов – сильного вітру, грози та дощу, у Херсонські та Миколаївській областях.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Від негоди на півдні України загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали
У смт Лазурне Скадовського району поривом вітру перекинуло на бік вантажний автомобіль, внаслідок цього загинула 1 людина
Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua
Зокрема, у смт Лазурне Скадовського району поривом вітру перекинуло на бік вантажний автомобіль, внаслідок цього загинула 1 людина, яка перебувала біля вантажівки, та постраждало 2 дітей, які перебували в кабіні автомобіля. Дітей забрали до міської лікарні, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Окрім того, у Миколаєві поривом вітру зірвало дерев’яну покрівлю з літнього майданчику кафе-бару "Golden River". Внаслідок цього постраждало 3 особи, їм надали першу медичну допомогу.
Нагадаємо, що 93 населених пункти в 5 областях знеструмлені через негоду 6 серпня.
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07 08 2017 11:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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