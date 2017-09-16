Від опівночі бойовики десять разів порушували перемир'я на Донбасі, – штаб АТО
"Сьогодні у районі проведення АТО обстановка не зазнала суттєвих змін. Російсько-окупаційні угруповання продовжували обстріли наших позицій на усіх напрямках. Щоправда, з опівночі ворог не застосовував міномети та інше важке озброєння", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00 16 вересня 2017 року.
На Донецькому напрямку вночі найманці двічі били з гранатометів та великокаліберних кулеметів в районі Авдіївської промзони. А біля Зайцевого декілька разів працювала стрілецька зброя окупантів.
На Приморському напрямку обстріли опорних пунктів сил АТО зафіксовані на підступах до Водяного і Широкиного.
На Луганському напрямку бойовики двічі застосовували гранатомети різних видів поблизу Кримського, а з великокаліберного кулемета відкривали вогонь у районі Новотошківського.
"Загалом від початку доби незаконні збройні формування 10 разів порушили перемир’я. Наші військові 4 рази вогнем у відповідь примушували противника припинити провокації. Втрат серед українських захисників немає", – додабть у прес-центрі штабу.
Нагадаємо, в Києві відкрили мультимедійний проект, присвячений бійцям, які загинули під час антитерористичної операції на Донбасі.
Порошенко підписав Указ щодо соціального захисту дітей журналістів, які загинули під час виконання професійних обов'язків, зокрема в зоні проведення антитерористичної операції.
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