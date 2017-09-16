Від опівночі бойовики десять разів порушували перемир'я на Донбасі, – штаб АТО

Українські військові чотири рази відкривали вогонь у відповідь

Від початку доби 16 вересня бойовики 10 разів відкривали вогонь в зоні проведення АТО. Втрат серед українських військових немає.

"Сьогодні у районі проведення АТО обстановка не зазнала суттєвих змін. Російсько-окупаційні угруповання продовжували обстріли наших позицій на усіх напрямках. Щоправда, з опівночі ворог не застосовував міномети та інше важке озброєння", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00 16 вересня 2017 року.

На Донецькому напрямку вночі найманці двічі били з гранатометів та великокаліберних кулеметів в районі Авдіївської промзони. А біля Зайцевого декілька разів працювала стрілецька зброя окупантів.

На Приморському напрямку обстріли опорних пунктів сил АТО зафіксовані на підступах до Водяного і Широкиного.

На Луганському напрямку бойовики двічі застосовували гранатомети різних видів поблизу Кримського, а з великокаліберного кулемета відкривали вогонь у районі Новотошківського.

"Загалом від початку доби незаконні збройні формування 10 разів порушили перемир’я. Наші військові 4 рази вогнем у відповідь примушували противника припинити провокації. Втрат серед українських захисників немає", – додабть у прес-центрі штабу.

Нагадаємо, в Києві відкрили мультимедійний проект, присвячений бійцям, які загинули під час антитерористичної операції на Донбасі.

Порошенко підписав Указ щодо соціального захисту дітей журналістів, які загинули під час виконання професійних обов'язків, зокрема в зоні проведення антитерористичної операції.