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Порошенко підписав Указ про соціальний захист дітей загиблих журналістів

Глава держави підписав Указ "Про додаткові заходи щодо соціального захисту дітей журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв’язку з виконанням професійних обов’язків"
Президент України Петро Порошенко підписав Указ щодо соціального захисту дітей журналістів, які загинули під час виконання професійних обов'язків, зокрема в зоні проведення антитерористичної операції.
Порошенко підписав Указ про соціальний захист дітей загиблих журналістів Фото: president.gov.ua

Про це йдеться на сайті Глави держави.

"Президент Петро Порошенко підписав Указ "Про додаткові заходи щодо соціального захисту дітей журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв’язку з виконанням професійних обов’язків", – йдеться в повідомленні.

Згідно з Указом, в Україні будуть створені додаткові правові підстави для призначення стипендій Президента України дітям журналістів, які під час виконання професійних обов'язків загинули або померли, зокрема в районі проведення антитерористичної операції.

Глава держави доручив Кабінету міністрів підготувати та подати в установленому порядку на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" щодо визнання дітей журналістів, які загинули або яким встановлено інвалідність І групи у зв'язку з виконанням професійних обов'язків, дітьми, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

15 серпня 2017 року Указом Глави держави встановлено президентські стипендії дітям журналістів, які загинули під час виконання своїх обов’язків: Валерії Кравчук (доньці журналіста Сергія Ніколаєва), Кірі Лабуткіній (доньці журналіста Дмитра Лабуткіна) та Максиму Веремію (синові журналіста В'ячеслава Веремія).

Нагадаємо, в Конча-заспі біля одного з ресторанів, де в цей час перебував Президент Петро Порошенко та інші високопосадовці, на журналістів напали співробітники Управління державної охорони.

У редакцію "Української правди" прийшли співробітники Служби безпеки України.

Генеральний секретар ОБСЄ Арлем Дезір закликав Україну не заарештовувати і не депортувати журналістів з країн-членів організації.

 

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16 09 2017 18:45
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