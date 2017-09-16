Порошенко підписав Указ про соціальний захист дітей загиблих журналістів

Про це йдеться на сайті Глави держави.

"Президент Петро Порошенко підписав Указ "Про додаткові заходи щодо соціального захисту дітей журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв’язку з виконанням професійних обов’язків", – йдеться в повідомленні.

Згідно з Указом, в Україні будуть створені додаткові правові підстави для призначення стипендій Президента України дітям журналістів, які під час виконання професійних обов'язків загинули або померли, зокрема в районі проведення антитерористичної операції.

Глава держави доручив Кабінету міністрів підготувати та подати в установленому порядку на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" щодо визнання дітей журналістів, які загинули або яким встановлено інвалідність І групи у зв'язку з виконанням професійних обов'язків, дітьми, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

15 серпня 2017 року Указом Глави держави встановлено президентські стипендії дітям журналістів, які загинули під час виконання своїх обов’язків: Валерії Кравчук (доньці журналіста Сергія Ніколаєва), Кірі Лабуткіній (доньці журналіста Дмитра Лабуткіна) та Максиму Веремію (синові журналіста В'ячеслава Веремія).

Нагадаємо, в Конча-заспі біля одного з ресторанів, де в цей час перебував Президент Петро Порошенко та інші високопосадовці, на журналістів напали співробітники Управління державної охорони.

У редакцію "Української правди" прийшли співробітники Служби безпеки України.

Генеральний секретар ОБСЄ Арлем Дезір закликав Україну не заарештовувати і не депортувати журналістів з країн-членів організації.