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СБУ прийшла в редакцію "Української правди" через розголошення держтаємниці

СБУ побачила у статті "Української правди" розголошення держтаємниці
У редакцію "Української правди" прийшли співробітники Служби безпеки України.
СБУ прийшла в редакцію "Української правди" через розголошення держтаємниці СБУ. Фото: ua.112.ua

Як повідомляє редакція, СБУ просить їх тимчасово вилучити із загального доступу статтю про зрив державної програми реформування оборонно-промислового комплексу, адже "вбачає у ній розголошення державної таємниці".

У листі зокрема сказано, що слідчим відділом Головного управління СБУ в Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017000000000256, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 червня 2017 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого  за ч.1 ст. 328 КК України ("Розголошення державної таємниці").

У документі йдеться про те, що досудове розслідування встановило, що розміщена 24 січня 2017 року на сайті "Українська правда" стаття "Сучасну зброю для армії знову відклали "на завтра", містить окремі відомості щодо проекту Державної програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2020 року.

"У слідства є підстави вважати, що окремі відомості вищевказаної статті містять інформацію з обмеженим доступом, розповсюдження якої може завдати шкоди національній безпеці України у сфері оборони", – вважають в СБУ.

Таким чином, Служба безпеки просить зняти з сайту вищевказаний матеріал.

"З огляду на вищевикладене прошу Вас вилучити вказану статтю із загального доступу (обмежити доступ) до моменту встановлення істини по даній справі та забезпечити передачу слідчому відділу Головного Управління оригіналу файлу вказаної статті та всіх наявних документів, що стосуються її підготовки та публікації", – йдеться в листі СБУ.


Документ: Українська правда

Нагадаємо, що в бюджеті України на 2017 рік було передбачено 129 млрд грн на сферу безпеки і оборони. У липні в бюджет внесли зміни і додатково виділили силовикам 9 млрд грн.

2016 року витрати на оборону склали 113 млрд грн.

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14 09 2017 17:08
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