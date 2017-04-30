Від початку доби в зоні АТО один український військовий загинув, шестеро поранені, – штаб
"Російсько-терористичні війська не припиняють вогневих провокацій проти сил АТО. З початку доби ворог 28 разів обстріляв опорні пункти Збройних Сил України. В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь. З початку доби один український воїн загинув, ще шестеро військовослужбовців отримали поранення", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 30 квітня 2017 року.
На Приморському напрямку з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по позиціях поблизу Водяного. 82-міліметрові міномети та гранатомети вони застосовували по опорних пунктах поруч Широкиного. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів терористи відкривали вогонь по позиціях українських військ поблизу Мар’їнки. З протитанкових гранатометів гатили по опорних пунктах сил АТО неподалік Гнутового, Павлополя та Красногорівки, а з кулеметів великих калібрів – під Новогригорівкою. Зі стрілецької зброї бойовики обстріляли морських піхотинців під Лебединським. Поруч Мар`їнки, Богданівки та Водяного діяли ворожі снайпери.
На Донецькому напрямку вогнем мінометів калібру 82 мм бойовики накривали захисників Верхньоторецького, а з протитанкових гранатометів вели вогонь по оборонцях Зайцевого. З великокаліберних кулеметів били по опорних пунктах поблизу Авдіївки. Гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів застосували по позиціях поруч Троїцького, а великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю – поблизу Кам’янки.
На Луганському напрямку зі 120-міліметрових мінометів терористи гатили по опорних пунктах поруч Катеринівки. З гранатометів різних систем підрозділи російсько-окупаційних військ вели вогонь по позиціях поблизу Кримського, Попасної та Троїцького. Зі стрілецької зброї обстрілювали захисників Лобачевого.
Нагадаємо, минулої доби ситуація в зоні проведення антитерористичної операції була напруженою: проросійські бойовики 54 рази відкривали вогонь по представниках Збройних сил. В результаті загинули двоє українських військових.
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