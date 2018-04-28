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Від вибуху авто в Києві загинув журналіст, який працював в АТО, – ЗМІ

Причиною подій називають сімейний конфлікт
Унаслідок вибуху автомобіля в Києві напередодні вночі загинув 45-річний журналіст Віталій Кукса, який раніше працював в АТО.
Від вибуху авто в Києві загинув журналіст, який працював в АТО, – ЗМІ Фото: kyiv.npu.gov.ua

Про це повідомляє "ТСН.uа" з посиланням на власні джерела.

На сайті телеканалу в суботу з'явилася інформація, що Кукса раніше працював у зоні АТО зв'язківцем, багато писав на військові теми. Матеріали публікував в українських виданнях. Служив начальником Управління зв'язків з громадськістю та ЗМІ в Держспецзв'язку. Станом на день вибуху офіційно був безробітним.

Окрім того, за інформацією видання, внаслідок вибуху постраждав 24-річний Андрій Сіроштан. Зазначається, що в нього немає офіційної роботи. Посилаючись на дані джерел, телеканал повідомляє, що він перебував за кермом авто.

Джерела розповіли виданню, що граната розірвалася в руках у Кукси, а в машині знайшли пусковий важіль гранати. Причиною подій називають сімейний конфлікт.

Вибух трапився в Дарницькому районі 27 квітня. О 22:20 правоохоронцям повідомили, що по вул. Михайла Драгоманова, 44-А вибухнув автомобіль. На місце події виїхали керівники столичної та Дарницької поліції, наряди патрульних, вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, лікарі та рятувальники.

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