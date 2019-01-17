Відмова від щеплень увійшла до списку глобальних загроз людству у 2019 році
У ВООЗ наполягають, що вакцинація є одним із найбільш ефективних способів боротьби з хворобами і вже рятує від передчасної смерті 2-3 мільйони людей на рік. Як повідомили в організації, відмова від щеплень має різні причини, зокрема й відсутність доступу до сучасних вакцин та невпевненість в їх безпеці.
Наприклад, за даними ВООЗ, на 30 відсотків зросла кількість випадків кору (однак не уточнюють, з яким роком порівнюють цей показник). В організації наголошують, що частково це зростання обумовлене саме відмовою від щеплень. Наприклад, комп’ютерне моделювання, яке провели американські вчені у 2017 році, показало, що зниження охоплення дітей вакцинацією від кору в США на 5% приведе до трикратного зростання випадків цього захворювання і значного підвищення витрат на охорону здоров’я — на 2,1 мільйона доларів на рік.
Нагадаємо, з 28 грудня 2018 по 11 січня 2019 року на кір в Україні захворіли 5 059 людей - 2 042 дорослих та 3 017 дітей. Від ускладнень кору з початку року померли дві людини.
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Трагедія нашого суспільства в тому, що люди помирають від хвороб, які можна попередити щепленнями.
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