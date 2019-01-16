З початку року на кір захворіли більше 5 тисяч людей, - МОЗ
За 2-й тиждень 2019 року на кір захворіли 2 767 людей - 1 087 дорослих і 1 680 дітей, повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ України.
У загальних цифрах найвищі показники у Львівській (загалом 930 людей: 291 дорослий та 639 дітей), Вінницькій (загалом 524 людини: 236 дорослих та 288 дітей), Рівненській (загалом 513 людей: 141 дорослий та 372 дитини), Чернівецькій (загалом 365 людей: 147 дорослих та 218 дітей) областях та м. Києві (загалом 421 людина: 219 дорослих та 202 дитини).
"Найчастіше хворіють діти, які не отримали другу дозу КПК вчасно. У рамках посиленої імунізації станом на 10 січня частка дітей, які отримали пропущену першу дозу КПК, становить 56,6 % (найменше - у Черкаській, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях).
А частка тих дітей, які надолужили дві дози, іще менша - 46,2 % (найменше - у Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях)", - заявили у відомстві.
У МОЗ наголошують, що щеплення - єдиний надійний спосіб захисту від кору.
Нагадаємо, від кору з початку року померло двоє людей. 1 січня в Житомирі помер дворічний хлопчик з Бердичева. 6 січня від захворювання на кір помер 49-річний чоловік з Рівного.
Протягом 2018 року понад 54 тисячі українців захворіли на кір. Найвищі показники захворюваності зафіксовано у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Вінницькій і Чернівецькій областях.
Специфічного лікування від кору немає, найнадійніший варіант уникнути захворювання - зробити щеплення згідно з календарем вакцинації (для дітей і підлітків) або ревакцинацію в будь-якій лікарні (для дорослих).
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