З початку року на кір захворіли більше 5 тисяч людей, - МОЗ

У загальних цифрах найвищі показники у Львівській області

З 28 грудня 2018 по 11 січня 2019 року на кір в Україні захворіли 5 059 людей - 2 042 дорослих та 3 017 дітей. Від ускладнень кору з початку року померли дві людини.

За 2-й тиждень 2019 року на кір захворіли 2 767 людей - 1 087 дорослих і 1 680 дітей, повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ України.

У загальних цифрах найвищі показники у Львівській (загалом 930 людей: 291 дорослий та 639 дітей), Вінницькій (загалом 524 людини: 236 дорослих та 288 дітей), Рівненській (загалом 513 людей: 141 дорослий та 372 дитини), Чернівецькій (загалом 365 людей: 147 дорослих та 218 дітей) областях та м. Києві (загалом 421 людина: 219 дорослих та 202 дитини).

"Найчастіше хворіють діти, які не отримали другу дозу КПК вчасно. У рамках посиленої імунізації станом на 10 січня частка дітей, які отримали пропущену першу дозу КПК, становить 56,6 % (найменше - у Черкаській, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях).

А частка тих дітей, які надолужили дві дози, іще менша - 46,2 % (найменше - у Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях)", - заявили у відомстві.

У МОЗ наголошують, що щеплення - єдиний надійний спосіб захисту від кору.