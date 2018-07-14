Вінницького податківця, який погорів на хабарі, арештували із заставою 254 тис грн

Його підозрюють в незаконному отриманні 5 тисяч доларів

Печерський районний суд Києва в суботу, 14 липня, обрав запобіжний захід керівникові одного з підрозділів вінницької Фіскальної служби, якого затримали напередодні за хабар.

Податківець, ім'я котрого не називається, був заарештований із заставою 254,3 тисячі гривень, повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Другого підозрюваного, котрий виступав, за версією слідства, посередником під час отримання хабара, узято під домашній арешт у зв'язку з хронічною хворобою та наявністю двох маленьких дітей.

Вінницьке видання "20 хвилин" за непрямими ознаками (автомобіль, звання, посада) ідентифікувало підозрюваного як Вадима Мазуркевича.



Фото: vn.20minut.ua

Нагадаємо, що затриманий очолює один з відділів Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області, підполковник податкової міліції. Йому закидають отримання 5 тисяч доларів за позитивний висновок судово-економічної експертизи, і 48 тисяч гривень за неналежне розслідування кримінального провадження.