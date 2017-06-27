НОВИНИХакерська атака зачепила також і Чорнобильську атомну електростанцію — не працюють сервери та сайт.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вірус атакував Чорнобильську АЕС: не працюють сервери та сайт станції
Вірус дістався і до серверів ЧАЕС
Фото: twitter.com/evansovich
Інформацію "Громадському" повідомив співробітник станції.
Нагадаємо, що близько полудня 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС.
Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку. Вірус розповсюджується дуже швидко. Проявляється у відмові роботи комп'ютерів на платформі Windows. Перевантажується і зашифровується.
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27 06 2017 16:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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