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Вірус атакував Чорнобильську АЕС: не працюють сервери та сайт станції

Вірус дістався і до серверів ЧАЕС
Хакерська атака зачепила також і Чорнобильську атомну електростанцію — не працюють сервери та сайт.
Вірус атакував Чорнобильську АЕС: не працюють сервери та сайт станції Фото: twitter.com/evansovich

Інформацію "Громадському" повідомив співробітник станції.

Нагадаємо, що близько полудня 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС.

Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку. Вірус розповсюджується дуже швидко. Проявляється у відмові роботи комп'ютерів на платформі Windows. Перевантажується і зашифровується.

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27 06 2017 16:37
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