Вітренко програла апеляцію про конфіскацію 42 тис грн

Апеляційний суд міста Києва не задовольнив скаргу керівника "Прогресивної соціалістичної партії України" Наталії Вітренко про конфіскацію 42 тисяч гривень внесків.

Раніше Печерський районний суд Києва визнав Вітренко винною у вчиненні адміністративного правопорушення за статтею 212-15 КУпАП - порушення встановленого законом отримання внесків політичною партією, повідомляє прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції.

Як відомо, голова проросійської "Прогресивної соціалістичної партії України" Наталія Вітренко постановою суду оштрафована на 1,7 тис. гривень.

Орім того, судовим рішенням було передбачено конфіскацію 42,6 тис. гривень партійних внесків.

У суді Вітренко не визнала свою провину, проте факт її адміністративного правопорушення було доведено.

Наталія Вітренко є одним з найбільш проросійських політиків України, часто підтримує радикальні проімперські сили. Політичні погляди та програма Вітренко характерні антизахідною позицією - вона виступає проти вступу до НАТО та інтеграції України в деяких міжнародних організаціях, і натомість підтримує міждержавний союз з Росією та Білоруссю.