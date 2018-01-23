У ПАРЄ віце-спікер Держдуми зробив натяк про анексію України
Воно почалося з непорозуміння між українськими депутатами та секретаріатом ПАРЄ. На засідання прийшли троє депутатів ВР – Володимир Ар’єв, Ірина Геращенко та Олексій Гончаренко; водночас, за регламентом від України могла брати участь лише одна людина – керівник делегації, Ар’єв. Після перепалки двоє інших представників ВР залишили приміщення, - повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".
Необхідно зауважити, що від РФ присутні двоє парламентарів, віце-спікер Держдуми Петро Толстой та голова комітету Ради Федерації у міжнародних справах Костянтин Косачов.
Перед початком дискусії Толстой повідомив журналістам, що не визнає факт російської агресії, припустивши водночас можливість військового захоплення України.
"Російських військ немає на території України, а якби вони були, то Україна вже була би у складі Росії", - заявив він.
Нагадаємо, глава Конституційного суду Литви Дайнюс Жалімас заявив, що Росію можна виключити з Ради Європи за порушення Статуту організації
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