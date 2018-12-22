Військового-контрактника посадили на 5 років за дезертирство
"Вироком Чаплинського районного суду Херсонської області старшого солдата однієї з військових частин ЗСУ на Херсонщині визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.408 КК України, та засуджено до покарання у виді 5 років позбавлення волі", - повідомляє у суботу військова прокуратура Південного регіону України.
У суді доведено, що військовослужбовець-контрактник з метою повністю ухилитися від виконання обов'язків військової служби у листопаді 2016 року не з'явився із щорічної відпустки до розташування військової частини та був відсутній на службі до листопада 2018 року.
Як зазначають у військовій прокуратурі, майже два роки даний військовослужбовець проводив час на власний розсуд.
Додамо, минулої доби російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано три випадки застосування забороненого Мінськими угодами озброєння.
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