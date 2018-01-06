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Помер військовослужбовець, який врятував на Донбасі свою дочку

Батько і дочка служили в одній частині і потрапили під артобстріл
В обласній клінічній лікарні ім. Мечникова в Дніпрі помер боєць ВСУ, який ціною власного житті 25 травня врятував в Донбасі дочка-медсестру.
Помер військовослужбовець, який врятував на Донбасі свою дочку Фото: www.dyvys.in

"Микола, старший сержант 48-ми років з Кіровоградської області, дочка - Ярослава, санінструктор тієї ж частини. Раптовий артобстріл не залишав шансів: Микола своїм тілом накрив дочка", - повідомив головний лікар госпіталю Сергій Риженко у Facebook

Військовослужбовець незаконно отримав важке осколкове поранення голови - міна розірвалася в трьох метрах. Травми його дочки були значно легше - акустична вибухова баротравми і струс мозку.

"Ярослава одужує. Її батько переніс безліч операцій в Мечникова. Сьогодні вночі все кращі реаніматологи на чолі з Ігорем Йовенко чотири рази запускали його серце", - резюмував керівник лікарні.

Бійця не вдалося врятувати.

Як повідомляється, минулої доби під час боїв поранення отримали троє українських воїнів.

Напередодні в Дніпрі померли після поранень двоє військовослужбовців: 47-річний Юрій Довганик з 24-ї бригади і 34-річний Костянтин Гранів з 92-ї бригади.

 

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01 06 2018 11:39
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