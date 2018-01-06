Помер військовослужбовець, який врятував на Донбасі свою дочку
"Микола, старший сержант 48-ми років з Кіровоградської області, дочка - Ярослава, санінструктор тієї ж частини. Раптовий артобстріл не залишав шансів: Микола своїм тілом накрив дочка", - повідомив головний лікар госпіталю Сергій Риженко у Facebook.
Військовослужбовець незаконно отримав важке осколкове поранення голови - міна розірвалася в трьох метрах. Травми його дочки були значно легше - акустична вибухова баротравми і струс мозку.
"Ярослава одужує. Її батько переніс безліч операцій в Мечникова. Сьогодні вночі все кращі реаніматологи на чолі з Ігорем Йовенко чотири рази запускали його серце", - резюмував керівник лікарні.
Бійця не вдалося врятувати.
Як повідомляється, минулої доби під час боїв поранення отримали троє українських воїнів.
Напередодні в Дніпрі померли після поранень двоє військовослужбовців: 47-річний Юрій Довганик з 24-ї бригади і 34-річний Костянтин Гранів з 92-ї бригади.
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