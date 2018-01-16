"ВКонтакті" і Yandex увійшли в топ-5 найвідвідуваніших сайтів в Україні
Про це повідомляється на сайті Інтернет-асоціації (ІнАУ), передають Українські Новини.
Згідно з дослідженням, у рейтингу сайтів українського Інтернету в п'ятірку лідерів послідовно увійшли: Google, Youtube і Facebook (місячне охоплення - 88%, 74% і 54% відповідно), на четвертій позиції розмістилася "ВКонтакте" (39%), а замикає п'ятірку лідерів Yandex (38%).
У топ-10 рейтингу відвідуваності сайтів увійшли "Однокласники" (8-ме місце, 25%) і Mail.ru (10-те місце, 32%), які також потрапили під заборону.
Читайте також: "Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога
Нагадаємо, що 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.
У червні петиція до Президента України Петра Порошенка з вимогою скасувати блокування російської соціальної мережі "ВКонтакте" набрала 25 тис. підписів, необхідних для її розгляду.
Київський офіс соціальної мережі "ВКонтакте" закрили через санкції.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа