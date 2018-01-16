"ВКонтакті" і Yandex увійшли в топ-5 найвідвідуваніших сайтів в Україні

У топ-10 рейтингу відвідуваності сайтів увійшли "Однокласники" (8-ме місце, 25%) і Mail.ru (10-те місце, 32%), які також потрапили під заборону

Заборонені в Україні російські ресурси "ВКонтакті" і Yandex увійшли в топ-5 рейтингу відвідуваності сайтів українськими користувачами в грудні 2017 року за даними дослідження компанії Factum Group Ukraine.

Про це повідомляється на сайті Інтернет-асоціації (ІнАУ), передають Українські Новини.

Згідно з дослідженням, у рейтингу сайтів українського Інтернету в п'ятірку лідерів послідовно увійшли: Google, Youtube і Facebook (місячне охоплення - 88%, 74% і 54% відповідно), на четвертій позиції розмістилася "ВКонтакте" (39%), а замикає п'ятірку лідерів Yandex (38%).

У топ-10 рейтингу відвідуваності сайтів увійшли "Однокласники" (8-ме місце, 25%) і Mail.ru (10-те місце, 32%), які також потрапили під заборону.

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Нагадаємо, що 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У червні петиція до Президента України Петра Порошенка з вимогою скасувати блокування російської соціальної мережі "ВКонтакте" набрала 25 тис. підписів, необхідних для її розгляду.

Київський офіс соціальної мережі "ВКонтакте" закрили через санкції.