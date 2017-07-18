Влада Саудівської Аравії розслідує відео моделі у короткій спідниці на вулиці
Спочатку відеозапис з’явився у Snapchat, де модель країни на ім’я Хулуд йде вулицею у забороненому для жінок Саудівської Аравії вигляді, повідомляє ВВС.
Відео швидко поширилося і в інших соцмережах, зокрема, Twitter, у якому користувачі розділилися на тих, хто підтримав жінку і тих, хто засудив.
لو كانت اجنبية كان تغزلوا بجمال خصرها وفتنتة عيناها .. بس لانها سعودية يطلبوا محاكمتها ! #مطلوب_محاكمة_مودل_خلود— فاطمة العيسى (@50BM_) 16 липня 2017 р.
pic.twitter.com/ttYqynySN2
Як відомо, у Саудівській Аравії права жінок сильно обмежені. Їм заборонено брати участь у виборах, водити машини, а також вони зобов’язані носити чорні абаї - довге традиційне арабське плаття з рукавами.
Нагадаємо, що головний муфтій Саудівської Аравії Абдулазіз Алі Шейх заявив, що в разі смертельного голоду чоловікам можна їсти частини тіла своїх дружин.
Однак взимку у Саудівській Аравії пройшли вибори, де вперше в історії королівства дозволили брати участь жінкам.
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