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Влада Саудівської Аравії розслідує відео моделі у короткій спідниці на вулиці

Як відомо, у Саудівській Аравії права жінок сильно обмежені
Влада Саудівської Аравії почала розслідування через публікацію у соцмережах відео дівчини, яка йде вулицею давнього міста Ушайкір у короткій спідниці й топі.
Влада Саудівської Аравії розслідує відео моделі у короткій спідниці на вулиці Фото: скріншот

Спочатку відеозапис з’явився у Snapchat, де модель країни на ім’я Хулуд йде вулицею у забороненому для жінок Саудівської Аравії вигляді, повідомляє ВВС.

Відео швидко поширилося і в інших соцмережах, зокрема, Twitter, у якому користувачі розділилися на тих, хто підтримав жінку і тих, хто засудив.

 

Як відомо, у Саудівській Аравії права жінок сильно обмежені. Їм заборонено брати участь у виборах, водити машини, а також вони зобов’язані носити чорні абаї - довге традиційне арабське плаття з рукавами.

Нагадаємо, що головний муфтій Саудівської Аравії Абдулазіз Алі Шейх заявив, що в разі смертельного голоду чоловікам можна їсти частини тіла своїх дружин.

Однак взимку у Саудівській Аравії пройшли вибори, де вперше в історії королівства дозволили брати участь жінкам.

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18 07 2017 09:19
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