Влада Венесуели проводить військові навчання для захисту від можливого нападу США
Про це повідомляє Reuters.
"Проти військових загроз Сполучених Штатів всі венесуельці у віці від 18 до 60 років повинні робити свій внесок в інтегральний захист нації", – йдеться в заяві, поширеній на державному телебаченні.
Уряд заявив, що очікує щонайменше 700 тис. цивільних добровольців, а також 200 тис. солдатів, моряків та льотчиків.
Нагадаємо, двома тижнями раніше Трамп погрожував військовими діями проти Венесуели.
У п'ятницю президент США підписав указ про запровадження нових фінансових санкцій проти Венесуели. Санкції передбачають заборону угод з новими випусками держоблігацій Венесуели, а також цінними паперами, випущеними державною нафтовою компанією країни – PDVSA.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав Росію та Ватикан допомогти відбити "військову загрозу" з боку США.
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