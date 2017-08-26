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Влада Венесуели проводить військові навчання для захисту від можливого нападу США

Уряд закликав громадян приєднатися до військових навчань
У суботу, 26 серпня, у Венесуелі провели загальнонаціональні навчання збройних сил, під час яких мирних жителів закликали приєднатися до резервних підрозділів для захисту від можливого нападу США.
Влада Венесуели проводить військові навчання для захисту від можливого нападу США Фото: reuters.com

Про це повідомляє Reuters.

"Проти військових загроз Сполучених Штатів всі венесуельці у віці від 18 до 60 років повинні робити свій внесок в інтегральний захист нації", – йдеться в заяві, поширеній на державному телебаченні.

Уряд заявив, що очікує щонайменше 700 тис. цивільних добровольців, а також 200 тис. солдатів, моряків та льотчиків.

Нагадаємо, двома тижнями раніше Трамп погрожував військовими діями проти Венесуели.

У п'ятницю президент США підписав указ про запровадження нових фінансових санкцій проти Венесуели. Санкції передбачають заборону угод з новими випусками держоблігацій Венесуели, а також цінними паперами, випущеними державною нафтовою компанією країни – PDVSA.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав Росію та Ватикан допомогти відбити "військову загрозу" з боку США.

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26 08 2017 22:00
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