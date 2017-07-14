Внаслідок обвалу перекриття на меткомбінаті ім. Ілліча в Маріуполі загинули троє осіб

У Маріуполі на меткомбінаті ім. Ілліча обвалилося перекриття, загинули троє осіб.

Нещасний випадок надійшло до Кальмиусское відділення поліції Маріуполя близько 11 ранку.

На території підприємства стався обвал перекриття і чотирьох постраждалих. Станом на 12:00 відомо, що загинули троє робітників, серед них - жінка. Ще одна людина постраждала, - повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що загиблі - співробітники підрядної організації "Акцепт-буд". Як повідомляє 0629 з посиланням на прес-службу Метінвесту, підрядники проводили ремонтні роботи в одному з будинків цеху. Перекриття несподівано впало, троє чоловіків впали вниз, а зверху їх завалило бетонними плитами.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група Кальмиусского відділення поліції. Подробиці події з'ясовуються.