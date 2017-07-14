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Внаслідок обвалу перекриття на меткомбінаті ім. Ілліча в Маріуполі загинули троє осіб

Сьогодні вранці на комбінаті ім. Ілліча обвалилося перекриття будівлі
У Маріуполі на меткомбінаті ім. Ілліча обвалилося перекриття, загинули троє осіб.
Внаслідок обвалу перекриття на меткомбінаті ім. Ілліча в Маріуполі загинули троє осіб Фото:metinvestholding.com

Нещасний випадок надійшло до Кальмиусское відділення поліції Маріуполя близько 11 ранку.

На території підприємства стався обвал перекриття і чотирьох постраждалих. Станом на 12:00 відомо, що загинули троє робітників, серед них - жінка. Ще одна людина постраждала, - повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що загиблі - співробітники підрядної організації "Акцепт-буд". Як повідомляє 0629 з посиланням на прес-службу Метінвесту, підрядники проводили ремонтні роботи в одному з будинків цеху. Перекриття несподівано впало, троє чоловіків впали вниз, а зверху їх завалило бетонними плитами.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група Кальмиусского відділення поліції. Подробиці події з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що енергохолдинг Ахметова поповнює запаси антрациту зі своїх шахт в Росії.

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14 07 2017 13:16
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