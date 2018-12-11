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Внаслідок аварії двоповерхового автобуса в Лондоні постраждали 20 людей

За попередніми даними, водій автобуса був п'яний
У Лондоні 20 людей постраждали в результаті аварії за участю рейсового автобуса, за кермом якого був п'яний водій.
Внаслідок аварії двоповерхового автобуса в Лондоні постраждали 20 людей Фото: twitter/@Robbie Baker

"Ми надали допомогу 20 пацієнтам і доставили 18 з них у лікарню", - повідомила служба екстреної допомоги в Twitter.

У більшості постраждалих легкі травми, але одну людину довелося терміново евакуювати з місця події вертольотом. Імовірно, це 15-річна дівчинка, повідомляє Sunday Express.

Аварія сталася на вулиці Стейшн-роуд у районі Кройдон на півдні британської столиці. Водія автобуса затримали, він перебуває в поліцейському відділку.

Нагадаємо, у Китаї автобус впав у річку через бійку водія і пасажирки: загинули 13 людей.

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12 11 2018 09:51
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