CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Лондоні 20 людей постраждали в результаті аварії за участю рейсового автобуса, за кермом якого був п'яний водій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Внаслідок аварії двоповерхового автобуса в Лондоні постраждали 20 людей
За попередніми даними, водій автобуса був п'яний
Фото: twitter/@Robbie Baker
"Ми надали допомогу 20 пацієнтам і доставили 18 з них у лікарню", - повідомила служба екстреної допомоги в Twitter.
У більшості постраждалих легкі травми, але одну людину довелося терміново евакуювати з місця події вертольотом. Імовірно, це 15-річна дівчинка, повідомляє Sunday Express.
Аварія сталася на вулиці Стейшн-роуд у районі Кройдон на півдні британської столиці. Водія автобуса затримали, він перебуває в поліцейському відділку.
Нагадаємо, у Китаї автобус впав у річку через бійку водія і пасажирки: загинули 13 людей.
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