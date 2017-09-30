CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Київській області на території ПрАт "ЕлітДекор" у місті Боярка на вулиці Соборна сталася пожежа, внаслідок якої загинула одна людина, ще одну – травмовано.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Внаслідок пожежі на виробництві під Києвом загинула людина
Ще одного працівника госпіталізували через отруєння чадним газом
Фото: dsns.gov.ua
Як повідомляє прес-служба ДСНС, о 2:15 ночі надійшов дзвінок про задимлення. На місце направили рятувальників з Боярки, Вишневого та селища Чабани. Спільними зусиллями до 4:30 ранку пожежу локалізували, але загасити її повністю вдалося лише о 10:00.
Під час розбору завалів о 12:52 пожежники знайшли тіло жінки.
Одного працівника, який надихався чадним газом, забрала швидка допомога.
Нагадаємо, сьогодні, 30 вересня, в Одесі загорілася історична архітектурна пам’ятка ХІХ сторіччя, відома як будинок Руссова.
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30 09 2017 23:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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