Внаслідок пожежі на виробництві під Києвом загинула людина Ще одного працівника госпіталізували через отруєння чадним газом

У Київській області на території ПрАт "ЕлітДекор" у місті Боярка на вулиці Соборна сталася пожежа, внаслідок якої загинула одна людина, ще одну – травмовано.

Фото: dsns.gov.ua

Як повідомляє прес-служба ДСНС, о 2:15 ночі надійшов дзвінок про задимлення. На місце направили рятувальників з Боярки, Вишневого та селища Чабани. Спільними зусиллями до 4:30 ранку пожежу локалізували, але загасити її повністю вдалося лише о 10:00. Під час розбору завалів о 12:52 пожежники знайшли тіло жінки. Одного працівника, який надихався чадним газом, забрала швидка допомога. Нагадаємо, сьогодні, 30 вересня, в Одесі загорілася історична архітектурна пам’ятка ХІХ сторіччя, відома як будинок Руссова.

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