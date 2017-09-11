CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВнаслідок пожежі, що сталася 8 листопада на території штаб-квартири російської Служби зовнішньої розвідки в Москві, загинули три людини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Внаслідок пожежі у Москві загинули троє осіб, - ЗМІ
Сімох людей зуміли врятувати
Фото: dsns.gov.ua
Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на джерело в екстрених службах.
"За уточненими даними, загинули три людини, врятовано сімох людей", - сказав співрозмовник агентства.
Офіційні представники відомства і МНС повідомлення про загиблих поки не прокоментували.
Нагадаємо, вчора, 8 листопада, на одному із закритих об'єктів Служби зовнішньої розвідки РФ в Москві сталася пожежа, зв'язок з трьома співробітниками був втрачений.
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