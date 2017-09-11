Внаслідок пожежі у Москві загинули троє осіб, - ЗМІ Сімох людей зуміли врятувати

Внаслідок пожежі, що сталася 8 листопада на території штаб-квартири російської Служби зовнішньої розвідки в Москві, загинули три людини.

Фото: dsns.gov.ua

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на джерело в екстрених службах. "За уточненими даними, загинули три людини, врятовано сімох людей", - сказав співрозмовник агентства. Офіційні представники відомства і МНС повідомлення про загиблих поки не прокоментували. Нагадаємо, вчора, 8 листопада, на одному із закритих об'єктів Служби зовнішньої розвідки РФ в Москві сталася пожежа, зв'язок з трьома співробітниками був втрачений.

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