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Пожежа в Москві: горить один з об'єктів зовнішньої розвідки РФ

Працівники імовірно перебувають на підземному поверсі будівлі
На одному із закритих об'єктів Служби зовнішньої розвідки РФ в Москві сталася пожежа, зв'язок з трьома співробітниками втрачений.
Пожежа в Москві: горить один з об Фото: wikipedia.org

Про це із посиланням на керівника прес-служби СВР Сергія Іванова повідомляє "Інтерфакс".

"Спостерігається щільне задимлення. Не вдається вийти на зв'язок з трьома людьми, що імовірно перебувають на підземному поверсі будівлі", - сказав співбесідник агентства.

За його словами, для того, щоб виявити джерело займання, пожежники розкривають залізні двері.

Раніше на закритому об'єкті району 38-го кілометра Московської кільцевої автодороги виникла пожежа в кабельному тунелі. Згідно з інформацією з відкритих джерел в цьому місці знаходиться комплекс будівель Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

"Займання сталося на одному з технічних об'єктів штаб-квартири служби зовнішньої розвідки в районі Ясенево. До з'ясування всіх обставин ми утримуємося від подальших коментарів", - заявив Іванов.

Як повідомляється, люди були евакуйовані з будівлі. На місці працює більше ніж 15 пожежних автомобілів, пожежі присвоїно другу - підвищену категорію складності.

Нагадаємо, вчора в Одесі на ряді парковок спалахнули пожежі, внаслідок чого вогонь пошкодив 19 автомобілів.

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08 11 2017 18:47
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