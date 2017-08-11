Пожежа в Москві: горить один з об'єктів зовнішньої розвідки РФ
Про це із посиланням на керівника прес-служби СВР Сергія Іванова повідомляє "Інтерфакс".
"Спостерігається щільне задимлення. Не вдається вийти на зв'язок з трьома людьми, що імовірно перебувають на підземному поверсі будівлі", - сказав співбесідник агентства.
За його словами, для того, щоб виявити джерело займання, пожежники розкривають залізні двері.
Раніше на закритому об'єкті району 38-го кілометра Московської кільцевої автодороги виникла пожежа в кабельному тунелі. Згідно з інформацією з відкритих джерел в цьому місці знаходиться комплекс будівель Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.
"Займання сталося на одному з технічних об'єктів штаб-квартири служби зовнішньої розвідки в районі Ясенево. До з'ясування всіх обставин ми утримуємося від подальших коментарів", - заявив Іванов.
Як повідомляється, люди були евакуйовані з будівлі. На місці працює більше ніж 15 пожежних автомобілів, пожежі присвоїно другу - підвищену категорію складності.
Нагадаємо, вчора в Одесі на ряді парковок спалахнули пожежі, внаслідок чого вогонь пошкодив 19 автомобілів.
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