CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ передмісті іракської столиці Багдада в результаті підриву вантажівки терористом-смертником загинули щонайменше 15 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через теракт у столиці Іраку загинули 15 осіб
Ще близько 50 осіб є пораненими
Фото: AFP / Ahmad al-Rubaye
Також унаслідок теракту були поранені 50 осіб. Вибух стався у густонаселеному шиїтському передмісті Багдада Садр-Сіті, повідомляє Reuters.
@inpplus_eng The effects of the car bomb in Habibiya exhibitions in Al-Sadr city eastern #Baghdad pic.twitter.com/pwf5bVMyj5— INP PLUS (@inpplus_eng) 15 февраля 2017 г.
Поки жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за напад.
Нагадаємо, що у східній частині столиці Іраку Багдада в другій половині дня в неділю, 8 січня, стався вибух, жертвами якого стали семеро людей.
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