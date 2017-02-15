Через теракт у столиці Іраку загинули 15 осіб Ще близько 50 осіб є пораненими

У передмісті іракської столиці Багдада в результаті підриву вантажівки терористом-смертником загинули щонайменше 15 осіб.

Фото: AFP / Ahmad al-Rubaye

Також унаслідок теракту були поранені 50 осіб. Вибух стався у густонаселеному шиїтському передмісті Багдада Садр-Сіті, повідомляє Reuters. @inpplus_eng The effects of the car bomb in Habibiya exhibitions in Al-Sadr city eastern #Baghdad pic.twitter.com/pwf5bVMyj5 — INP PLUS (@inpplus_eng) 15 февраля 2017 г. Поки жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за напад. Нагадаємо, що у східній частині столиці Іраку Багдада в другій половині дня в неділю, 8 січня, стався вибух, жертвами якого стали семеро людей.

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