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Через теракт у столиці Іраку загинули 15 осіб

Ще близько 50 осіб є пораненими
У передмісті іракської столиці Багдада в результаті підриву вантажівки терористом-смертником загинули щонайменше 15 осіб.
Через теракт у столиці Іраку загинули 15 осіб Фото: AFP / Ahmad al-Rubaye

Також унаслідок теракту були поранені 50 осіб. Вибух стався у густонаселеному шиїтському передмісті Багдада Садр-Сіті, повідомляє Reuters.

 

Поки жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, що у східній частині столиці Іраку Багдада в другій половині дня в неділю, 8 січня, стався вибух, жертвами якого стали семеро людей.

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15 02 2017 19:58
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