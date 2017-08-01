CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ східній частині столиці Іраку Багдада в другій половині дня в неділю, 8 січня, стався вибух, жертвами якого стали семеро людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Багдаді стався другий теракт за день: є жертви
Семеро людей загинули
Фото: rbc.ua
Десятки осіб отримали поранення.
Вибух стався на ринку, вибуховий пристрій привів в дію терорист-смертник, повідомляє Reuters.
Нагадаємо, що сьогодні ж на овочевому ринку в іракській столиці Багдаді прогримів вибух.
Відзначимо, що останніми днями в Іраку сталося кілька вибухів. П'ятого січня тільки у Багдаді прогриміли два вибухи авто: в одному загинули 11 осіб, у другому - шестеро осіб.
Раніше, урядові війська Іраку в четвер, 5 січня, почали наступ на позиції терористичної організації "Ісламська держава" для звільнення окупованих міст на заході країни біля кордону з Сирією.
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08 01 2017 16:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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