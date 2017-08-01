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У Багдаді стався другий теракт за день: є жертви

Семеро людей загинули
У східній частині столиці Іраку Багдада в другій половині дня в неділю, 8 січня, стався вибух, жертвами якого стали семеро людей.
У Багдаді стався другий теракт за день: є жертви Фото: rbc.ua

Десятки осіб отримали поранення.

Вибух стався на ринку, вибуховий пристрій привів в дію терорист-смертник, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, що сьогодні ж на овочевому ринку в іракській столиці Багдаді прогримів вибух.

Відзначимо, що останніми днями в Іраку сталося кілька вибухів. П'ятого січня тільки у Багдаді прогриміли два вибухи авто: в одному загинули 11 осіб, у другому - шестеро осіб.

Раніше, урядові війська Іраку в четвер, 5 січня, почали наступ на позиції терористичної організації "Ісламська держава" для звільнення окупованих міст на заході країни біля кордону з Сирією.

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08 01 2017 16:20
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