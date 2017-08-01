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У Багдаді смертник влаштував теракт на овочевому ринку: є загиблі

13 людей загинули, 50 отримали поранення
На овочевому ринку в іракській столиці Багдаді прогримів вибух.
У Багдаді смертник влаштував теракт на овочевому ринку: є загиблі Фото: AFP / Ahmad al-Rubaye

Відповідальність за вибух авто в іракській столиці взяли на себе бойовики угруповання "Ісламська держава".

За інформацією агентства Reuters, вибухнув начинений вибухівкою автомобіль.

Нагадаємо, що останніми днями в Іраку сталося кілька вибухів. П'ятого січня тільки у Багдаді прогриміли два вибухи авто: в одному загинули 11 осіб, у другому - шестеро осіб.

Додамо, що урядові війська Іраку в четвер, 5 січня, почали наступ на позиції терористичної організації "Ісламська держава" для звільнення окупованих міст на заході країни біля кордону з Сирією.

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08 01 2017 11:35
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