Військові Іраку почали наступ на ісламістів біля сирійського кордону В операції беруть участь, зокрема, сьома дивізія армії Іраку, поліція і ополченці з числа місцевих племен

Урядові війська Іраку в четвер, 5 січня, почали наступ на позиції терористичної організації Ісламська держава для звільнення міст на заході країни біля кордону з Сирією.

Фото: Reuters

"Військова операція почалася в західних районах провінції Анбар з метою їх звільнення з-під контролю ІД", - повідомив представник іракського командування, генерал-лейтенанта Каввеса Мохаммеді, інформує DW. В операції беруть участь, зокрема, сьома дивізія армії Іраку, поліція і ополченці з числа місцевих племен, які протистоять терористам. При цьому повітряну підтримку наземних військ надає антиджихадистська коаліція на чолі з США. За словами Мохаммеді, головною метою операції є звільнення міст Ана, Рава і Аль-Каїм в долині Євфрату. Нагадаємо, для звільнення від бойовиків ІДІЛ іракського Мосула і сирійської Ракки, а також для ліквідації залишків терористів, знадобиться приблизно два роки.

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