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Військові Іраку почали наступ на ісламістів біля сирійського кордону

В операції беруть участь, зокрема, сьома дивізія армії Іраку, поліція і ополченці з числа місцевих племен
Урядові війська Іраку в четвер, 5 січня, почали наступ на позиції терористичної організації Ісламська держава для звільнення міст на заході країни біля кордону з Сирією.
Військові Іраку почали наступ на ісламістів біля сирійського кордону Фото: Reuters

"Військова операція почалася в західних районах провінції Анбар з метою їх звільнення з-під контролю ІД", - повідомив представник іракського командування, генерал-лейтенанта Каввеса Мохаммеді, інформує DW.

В операції беруть участь, зокрема, сьома дивізія армії Іраку, поліція і ополченці з числа місцевих племен, які протистоять терористам.

При цьому повітряну підтримку наземних військ надає антиджихадистська коаліція на чолі з США.

За словами Мохаммеді, головною метою операції є звільнення міст Ана, Рава і Аль-Каїм в долині Євфрату.

Нагадаємо, для звільнення від бойовиків ІДІЛ іракського Мосула і сирійської Ракки, а також для ліквідації залишків терористів, знадобиться приблизно два роки.

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05 01 2017 11:28
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