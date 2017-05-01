Військові Іраку почали наступ на ісламістів біля сирійського кордону
"Військова операція почалася в західних районах провінції Анбар з метою їх звільнення з-під контролю ІД", - повідомив представник іракського командування, генерал-лейтенанта Каввеса Мохаммеді, інформує DW.
В операції беруть участь, зокрема, сьома дивізія армії Іраку, поліція і ополченці з числа місцевих племен, які протистоять терористам.
При цьому повітряну підтримку наземних військ надає антиджихадистська коаліція на чолі з США.
За словами Мохаммеді, головною метою операції є звільнення міст Ана, Рава і Аль-Каїм в долині Євфрату.
Нагадаємо, для звільнення від бойовиків ІДІЛ іракського Мосула і сирійської Ракки, а також для ліквідації залишків терористів, знадобиться приблизно два роки.
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