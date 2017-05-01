Теракт у Багдаді: шестеро людей загинули

Крім того, 15 людей дістали поранення

В Багдаді поруч з мечеттю вибухнув начинений вибухівкою автомобіль.

Внаслідок вибуху загинули щонайменше шестеро людей, ще 15 дістали поранення, повідомляє Reuters з посиланням на дані поліції та медиків.

Поки жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, що в результаті вибуху бомби в автомобілі на площі в районі Мадінат-ес-Садр в столиці Іраку Багдаді щонайменше 10 людей загинули і 35 отримали поранення.