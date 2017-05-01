ПОЛІТИКА НОВИНИВ Багдаді поруч з мечеттю вибухнув начинений вибухівкою автомобіль.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Теракт у Багдаді: шестеро людей загинули
Крім того, 15 людей дістали поранення
Фото: The Associated Press
Внаслідок вибуху загинули щонайменше шестеро людей, ще 15 дістали поранення, повідомляє Reuters з посиланням на дані поліції та медиків.
Поки жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за напад.
Нагадаємо, що в результаті вибуху бомби в автомобілі на площі в районі Мадінат-ес-Садр в столиці Іраку Багдаді щонайменше 10 людей загинули і 35 отримали поранення.
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