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Теракт у Багдаді: шестеро людей загинули

Крім того, 15 людей дістали поранення
В Багдаді поруч з мечеттю вибухнув начинений вибухівкою автомобіль.
Теракт у Багдаді: шестеро людей загинули Фото: The Associated Press

Внаслідок вибуху загинули щонайменше шестеро людей, ще 15 дістали поранення, повідомляє Reuters з посиланням на дані поліції та медиків.

Поки жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, що в результаті вибуху бомби в автомобілі на площі в районі Мадінат-ес-Садр в столиці Іраку Багдаді щонайменше 10 людей загинули і 35 отримали поранення.

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