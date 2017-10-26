Внаслідок вибуху на заводі феєрверків в Індонезії загинули близько 30 людей

У четвер, 26 жовтня, біля столиці Інодонезії Джакарти стався вибух і пожежа на заводі феєрверків.

Як повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ, внаслідок інциденту загинули щонайменше 30 осіб, ще десятки поранено.

Згідно зі свідченнями очевидців, всього було два вибухи: один о 10 ранку, а інший через три години опісля. Обидва вибухи були почуті на відстані кількох миль від місця події.

Будівля заводу зазнала значних пошкоджень, зокрема, вщент згорів дах. Також пожежа розповсюдилася на прилеглу територію, внаслідок чого згоріли припарковані поруч автомобілі.

Зазначається, що завод був відкритий кілька місяців тому та налічує близько 100 працівників.

Нагадаємо, 22 довтня при вибуху в готелі Spring Hill Inn в Менсфілді (США) постраждали шість осіб.