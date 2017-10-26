CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ четвер, 26 жовтня, біля столиці Інодонезії Джакарти стався вибух і пожежа на заводі феєрверків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Внаслідок вибуху на заводі феєрверків в Індонезії загинули близько 30 людей
Будівля заводу зазнала значних пошкоджень, зокрема, вщент згорів дах
Фото: Arjen van der Ziel via Twitter
Як повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ, внаслідок інциденту загинули щонайменше 30 осіб, ще десятки поранено.
Згідно зі свідченнями очевидців, всього було два вибухи: один о 10 ранку, а інший через три години опісля. Обидва вибухи були почуті на відстані кількох миль від місця події.
Будівля заводу зазнала значних пошкоджень, зокрема, вщент згорів дах. Також пожежа розповсюдилася на прилеглу територію, внаслідок чого згоріли припарковані поруч автомобілі.
Зазначається, що завод був відкритий кілька місяців тому та налічує близько 100 працівників.
Нагадаємо, 22 довтня при вибуху в готелі Spring Hill Inn в Менсфілді (США) постраждали шість осіб.
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26 10 2017 13:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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