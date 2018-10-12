Водіїв попереджають, що дороги замете товстим шаром снігу
Мінінфрастурктури вказує, що у зв’язку з переміщенням на територію України південного циклону, очікується ускладнення погодних умов, повідомляє відомство.
"12 грудня у Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с, приріст снігового покриву 12-20 см", - йдеться у повідомленні.
Також вказується, що вночі 12 грудня у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях очікуються сильні опади переважно у вигляді дощу.
На дорогах України ожеледиця.
Нагадаємо, що Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку сходження снігових лавин в українських Карпатах.
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