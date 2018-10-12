Водіїв попереджають, що дороги замете товстим шаром снігу На дорогах України ожеледиця

Найближчими днями очікується погіршення погодних умов, що може призвести до часткового порушення руху транспорту на автомобільних дорогах північних та центральних областей.

Фото: dsns.gov.ua

Мінінфрастурктури вказує, що у зв’язку з переміщенням на територію України південного циклону, очікується ускладнення погодних умов, повідомляє відомство. "12 грудня у Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с, приріст снігового покриву 12-20 см", - йдеться у повідомленні. Також вказується, що вночі 12 грудня у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях очікуються сильні опади переважно у вигляді дощу. На дорогах України ожеледиця. Нагадаємо, що Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку сходження снігових лавин в українських Карпатах.

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