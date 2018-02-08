На Дніпропетровщині вибухнуло авто депутата "Батьківщини", - ОНОВЛЕНО
Як повідомляє місцева газета Событие, інцидент стався на перетині вулиць Москворецької та Сачко.
У результаті депутат отримав численні травми, його госпіталізували в міську лікарню швидкої медичної допомоги. Машина повністю згоріла.
Фото: dp.dsns.gov.ua
"Стан пацієнта важкий, сильно постраждали ліва рука і ліва нога. Наші співробітники роблять все можливе, щоб його врятувати", - повідомив головний лікар лікарні Ростислав Винар.
За словами очевидців, які їхали попереду згорілої машини, перед вибухом і загорянням пролунав гучний хлопок, схожий на вибух заряду вибухової речовини.
Видання зазначає, що вибухова хвиля була такої сили, що в сусідніх житлових будинках повибивало шибки.
Оновлення: Як повідомив депутат Криворізької міської ради Микола Колесник, постраждалий – Віталій Чернявський.
Чернявський – голова фракції "Батьківщина" Кам'янської міської ради. Він також є директором комунального підприємства "Трамвай".
"Він у важкому стані, у лікарні. Волонтер з першого дня війни, справжній волонтер", – зазначив Колесник.
У коментарі УП він уточнив, що постраждав лише Чернявський.
У поліції повідомили, що за фактом вибуху відкрили кримінальне провадження про замах на вбивство.
"Зараз на місці працюють слідчі та вибухотехніки. Проводяться всі необхідні експертизи та інші слідчі дії", – кажуть правоохоронці.
Нагадаємо, вранці 2 серпня машину лідерів одеської організації "Народного руху України" Михайла Кузаконя й Григорія Козьми протаранила вантажівка ГАЗ, вони уникли пошкоджень.
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