На Дніпропетровщині вибухнуло авто депутата "Батьківщини", - ОНОВЛЕНО

У четвер, 2 серпня, в місті Кам'янське Дніпропетровської області вибухнув і загорівся на ходу мікроавтобус Volkswagen Transporter, в якому знаходився депутат Кам'янської міськради Віталій Чернявський.

Як повідомляє місцева газета Событие, інцидент стався на перетині вулиць Москворецької та Сачко.

У результаті депутат отримав численні травми, його госпіталізували в міську лікарню швидкої медичної допомоги. Машина повністю згоріла.



Фото: dp.dsns.gov.ua

"Стан пацієнта важкий, сильно постраждали ліва рука і ліва нога. Наші співробітники роблять все можливе, щоб його врятувати", - повідомив головний лікар лікарні Ростислав Винар.

За словами очевидців, які їхали попереду згорілої машини, перед вибухом і загорянням пролунав гучний хлопок, схожий на вибух заряду вибухової речовини.

Видання зазначає, що вибухова хвиля була такої сили, що в сусідніх житлових будинках повибивало шибки.

Оновлення: Як повідомив депутат Криворізької міської ради Микола Колесник, постраждалий – Віталій Чернявський.

Чернявський – голова фракції "Батьківщина" Кам'янської міської ради. Він також є директором комунального підприємства "Трамвай".

"Він у важкому стані, у лікарні. Волонтер з першого дня війни, справжній волонтер", – зазначив Колесник.

У коментарі УП він уточнив, що постраждав лише Чернявський. У поліції повідомили, що за фактом вибуху відкрили кримінальне провадження про замах на вбивство. "Зараз на місці працюють слідчі та вибухотехніки. Проводяться всі необхідні експертизи та інші слідчі дії", – кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, вранці 2 серпня машину лідерів одеської організації "Народного руху України" Михайла Кузаконя й Григорія Козьми протаранила вантажівка ГАЗ, вони уникли пошкоджень.