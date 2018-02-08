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На Дніпропетровщині вибухнуло авто депутата "Батьківщини", - ОНОВЛЕНО

Вогнем пошкоджено салон Volkswagen Transporter
У четвер, 2 серпня, в місті Кам'янське Дніпропетровської області вибухнув і загорівся на ходу мікроавтобус Volkswagen Transporter, в якому знаходився депутат Кам'янської міськради Віталій Чернявський.
На Дніпропетровщині вибухнуло авто депутата "Батьківщини", - ОНОВЛЕНО Фото: з вільних джерел

Як повідомляє місцева газета Событие, інцидент стався на перетині вулиць Москворецької та Сачко.

У результаті депутат отримав численні травми, його госпіталізували в міську лікарню швидкої медичної допомоги. Машина повністю згоріла.


Фото: dp.dsns.gov.ua

"Стан пацієнта важкий, сильно постраждали ліва рука і ліва нога. Наші співробітники роблять все можливе, щоб його врятувати", - повідомив головний лікар лікарні Ростислав Винар.

За словами очевидців, які їхали попереду згорілої машини, перед вибухом і загорянням пролунав гучний хлопок, схожий на вибух заряду вибухової речовини.

Видання зазначає, що вибухова хвиля була такої сили, що в сусідніх житлових будинках повибивало шибки.

ОновленняЯк повідомив депутат Криворізької міської ради Микола Колесник, постраждалий – Віталій Чернявський.

Чернявський – голова фракції "Батьківщина" Кам'янської міської ради. Він також є директором комунального підприємства "Трамвай".

"Він у важкому стані, у лікарні. Волонтер з першого дня війни, справжній волонтер", – зазначив Колесник.

У коментарі УП він уточнив, що постраждав лише Чернявський.

У поліції повідомили, що за фактом вибуху відкрили кримінальне провадження про замах на вбивство.

"Зараз на місці працюють слідчі та вибухотехніки. Проводяться всі необхідні експертизи та інші слідчі дії", – кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, вранці 2 серпня машину лідерів одеської організації "Народного руху України" Михайла Кузаконя й Григорія Козьми протаранила вантажівка ГАЗ, вони уникли пошкоджень.

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02 08 2018 19:59
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