Волкер: Україні потрібно надати більше зброї

За його словами ,це допоможе стримувати Росії від розширення агресії

Надання Україні зброї та посилення її оборонного потенціалу спрямоване не на те, щоб атакувати або провокувати Росію, про що кажуть противники цієї ідеї.

"Що стосується України, співвідношення сил тут є дуже чітким. Росія зосередила набагато більші сили на сході України та навколо, ніж Україна має або матиме коли-небудь", - зауважив заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань переговорів у понеділок у Вашингтоні.

Він підкреслив, що "тут не стоїть питання про те, чи треба зміцнювати Україну з метою наступу на Росію або провокувати Росію", чого дехто побоюється. "Жоден з цих підходів не є раціональним поглядом на ситуацію", - сказав Волкер.

У цьому зв'язку спецпредставник США підкреслив, що "стримування Росії від подальшої агресії", це те, чого хотіли би добитися Сполучені Штати і союзники.

Нагадаємо, що Україна може отримати $250 млн від США у 2019 році на зброю і посилення оборони.