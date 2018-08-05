Волкер: Україні потрібно надати більше зброї
"Що стосується України, співвідношення сил тут є дуже чітким. Росія зосередила набагато більші сили на сході України та навколо, ніж Україна має або матиме коли-небудь", - зауважив заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань переговорів у понеділок у Вашингтоні.
Він підкреслив, що "тут не стоїть питання про те, чи треба зміцнювати Україну з метою наступу на Росію або провокувати Росію", чого дехто побоюється. "Жоден з цих підходів не є раціональним поглядом на ситуацію", - сказав Волкер.
У цьому зв'язку спецпредставник США підкреслив, що "стримування Росії від подальшої агресії", це те, чого хотіли би добитися Сполучені Штати і союзники.
Нагадаємо, що Україна може отримати $250 млн від США у 2019 році на зброю і посилення оборони.
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