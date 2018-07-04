ПОЛІТИКА НОВИНИСпеціальний представник США з питань України Курт Волкер вимагає від Росії і бойовиків припинити погрожувати і залякувати спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Волкер вимагає від РФ і бойовиків припинити погрожувати спостерігачам ОБСЄ на Донбасі
Спецпредставник США закликає виконувати Мінські домовленості
Фото: reuters.com
"Росія та її довірені особи на сході України повинні припинити погрожувати або залякувати СММ ОБСЄ і почати виконувати мінські домовленості", – наголосив Волкер на своїй сторінці у Twitter.
У такий спосіб спецпредставник США по Україні відреагував на інцидент, який стався 5 квітня 2018 року біля окупованого населеного пункту Кременець неподалік Донецька, коли бойовики заборонили спостерігачам ОБСЄ запускати безпілотник і погрожували їм зброєю.
Нагадаємо, штаб АТО зафіксував сьогодні 17 обстрілів з боку бойовиків від початку доби. Один український військовий отримав поранення внаслідок обстрілів.
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07 04 2018 23:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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