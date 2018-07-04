Волкер вимагає від РФ і бойовиків припинити погрожувати спостерігачам ОБСЄ на Донбасі

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер вимагає від Росії і бойовиків припинити погрожувати і залякувати спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Росія та її довірені особи на сході України повинні припинити погрожувати або залякувати СММ ОБСЄ і почати виконувати мінські домовленості", – наголосив Волкер на своїй сторінці у Twitter.

У такий спосіб спецпредставник США по Україні відреагував на інцидент, який стався 5 квітня 2018 року біля окупованого населеного пункту Кременець неподалік Донецька, коли бойовики заборонили спостерігачам ОБСЄ запускати безпілотник і погрожували їм зброєю.

Нагадаємо, штаб АТО зафіксував сьогодні 17 обстрілів з боку бойовиків від початку доби. Один український військовий отримав поранення внаслідок обстрілів.